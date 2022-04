Quanti possono risparmiare 0,9 euro al giorno? Probabilmente la maggior parte delle persone, anche coloro che non hanno un lavoro stabile. Quanti potrebbero pensare che con 90 centesimi al giorno si può accumulare una cifra impressionante in 40 anni? Nelle righe seguenti sveliamo il segreto per accumulare un grande capitale, quasi una seconda pensione, risparmiando 0,9 euro al giorno.

La maggior parte delle persone ritiene impossibile accumulare grossi capitali partendo dal proprio stipendio. Per molti accumulare qualche centinaio di migliaio di euro partendo da uno stipendio di 1.500 euro al mese è impossibile. Questa convinzione è dettata dalla scarsa conoscenza delle grandi opportunità che offre il mercato finanziario. In realtà grazie a un investimento efficace e ad un ampio orizzonte temporale e alla magia dell’interesse composto, si possono risparmiare cifre inimmaginabili.

Per esempio, chi non vorrebbe andare in pensione avendo accumulato un capitale di 500.000 euro? Probabilmente la maggior parte delle persone lo desidererebbero, eppure in pochissimi arrivano alla data fatidica del pensionamento con un simile capitale in banca. Ma se tutti i lavoratori sapessero che bastano 7,5 euro al giorno per accumulare una cifra di 500.000 in 30 anni? Allora moltissimi probabilmente arriverebbero alla pensione con una cifra simile sul conto.

Sembra impossibile ma risparmiando 0,90 euro al giorno per 40 anni si può accumulare una cifra pazzesca, compresa una seconda pensione

Il capitale impiegato, il rendimento atteso e il tempo, sono i tre elementi da tenere in considerazione nelle operazioni di investimento. Maggiore sarà il tempo a disposizione e più alto il rendimento e minore sarà il capitale necessario per accumulare una grossa cifra. Per esempio è possibile accumulare oltre 170.000 euro in 40 anni partendo da un risparmio giornaliero di 0,90 euro.

Può sembrare incredibile ma è così. Un caffè in meno al giorno può far ottenere al momento della pensione questa cifra, investendo con un rendimento annuo del 10%. In pratica si tratta di accumulare 90 centesimi di euro al giorno, quindi 27 euro al mese. Questi soldi devono essere investiti mensilmente in un titolo che renda almeno il 10% l’anno. L’impresa non è impossibile se si pensa che l’ETF Vanguard (Isin: IE00B3XXRP09), che investe sull’indice americano S&P 500, negli ultimi 10 anni ha avuto un rendimento medio del 15%.

Sembra impossibile ma risparmiando 0,90 euro al giorno dopo 40 anni si potrebbe acquistare un appartamento in contanti. Naturalmente la performance passata non è garanzia di uno stesso futuro rendimento. Tuttavia rimane valido il sistema dell’investimento mensile sul lungo periodo che sfrutta gli interessi composti, qualunque sia il rendimento.

Risparmiare 0,90 euro al giorno e investirli per 40 anni potrebbe anche non permettere di accumulare una cifra di 172.000 euro. L’investimento potrebbe fruttare anche una cifra inferiore, magari 160.000 euro o 150.000 euro. Comunque si otterrebbe una capitale importante, considerato l’investimento minimo giornaliero alla portata veramente di tutti.

