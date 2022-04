Durante le feste è sempre difficile mangiare poco. Purtroppo, o per fortuna, quando ci si riunisce con amici e parenti davanti ad una tavolata, le portate diventare sempre tante.

È il piacere della convivialità, che passa anche attraverso il cibo.

Questa volta, però, riusciremo a creare un menù perfetto per le feste perché davvero spettacolare e squisito, ma ottimo anche per chi è a dieta. Oltre a questi 2 secondi piatti di carne e di pesce ideali per mangiare bene e spendere poco, oggi scopriremo altre 3 ricette sane e buonissime.

Il primo piatto che tutti dovrebbero conoscere

Un primo piatto leggero e veloce che tutti dovrebbero conoscere è la pasta con crema di noci e speck.

Il formato di pasta che si sposa alla perfezione con questa combinazione di sapori è quello delle trofie. In più, se le prenderemo fresche, faremo sicuramente centro. Ecco come prepararle.

Mentre cuociamo la pasta, prepariamo una fantastica crema alle noci. Per farla, mischiamo 100 grammi di formaggio fresco spalmabile e 50 millilitri di latte: queste dosi ci basteranno per preparare un sughetto per 2 o 3 persone.

Dopodiché, mescoleremo insieme al nostro composto cremoso anche 120 grammi di noci, già tritate.

Scoliamo la pasta quando è ancora un po’ al dente, quindi terminiamo la sua cottura in una padella in cui avremo già messo il sughetto di noci. Allunghiamo il tutto con un mestolo di acqua di cottura e, infine, aggiungiamo i nostri dadini di speck, precedentemente rosolati in padella. Il risultato sarà fenomenale.

Per non ingrassare, ecco 3 ricette di primi e secondi piatti da cucinare a Pasqua, anche se siamo a dieta

In alternativa, potremo preparare degli spaghetti con sughetti di orata e limone.

Mettiamo la pentola sul fuoco per la pasta. Lasciamo cuocere, poi, in padella un filetto di orata già pulito e spezzettiamolo aiutandoci con un mestolo.

Condiamo con olio, sale e origano, quindi allunghiamo il tutto con un po’ d’acqua di cottura della pasta. Scoliamo gli spaghetti e versiamoli nella padella, in cui grattugeremo un po’ di scorza di un limone edibile.

Aggiungiamo anche un po’ di pangrattato, del pepe e lasciamo cuocere il tutto. Anche questo primo piatto sarà leggero ma davvero molto invitante.

Un secondo piatto sano e gustosissimo

Invece del solito agnello, per queste feste potremo preparare degli sfiziosissimi spiedini di tonno scottato con granella di pistacchio.

In questo caso, basta tagliare il tonno a cubetti, per poi sistemarlo in un contenitore. Poi irroriamo il tutto con un filo d’olio, fino a che i tocchetti di tonno saranno ben bagnati.

A questo punto, li passeremo nella granella di pistacchio e li infileremo negli stuzzichini da spiedini.

Faremo cuocere il tutto in padella antiaderente o nel forno ventilato, 20 minuti a 180 °C.

Per non ingrassare, ecco 3 ricette tutte da provare, per un pranzo in compagnia davvero memorabile.