Gli esperti non si stancheranno mai di ripetere quanto mangiare pesce sia importante per la salute del nostro organismo. Il pesce, infatti, è un alimento fondamentale per il nostro benessere, ma bisogna saper scegliere le tipologie migliori.

Il più consigliato in assoluto è il cosiddetto “pesce azzurro”. In generale, tutti i tipi di pesce, indipendentemente dalle percentuali di grasso che contengono, sono fonti preziose di vitamine e minerali, come fosforo, ferro e iodio.

Nonostante questo, però, basterebbe confrontare i valori nutrizionali per rendersi conto del fatto che alcuni pesci siano indubbiamente più magri di altri. Tra questi ce n’è uno che, malgrado abbia proprietà davvero ottime, è ancora troppo sottovalutato. Questo pesce, in particolare, aiuterebbe ad abbassare colesterolo, trigliceridi e ipertensione.

Non salmone, tonno e crostacei, ma è questo il pesce magrissimo, povero di grassi e colesterolo, ottimo anche a dieta

Il pesce non dovrebbe mai mancare nella nostra alimentazione. Non a caso, rientra anche nella lista degli alimenti che abbasserebbero il colesterolo cattivo, secondo la scienza.

In particolare, se cerchiamo un alimento sano, che contenga pochissimi grassi e che tenga sotto controllo colesterolo, trigliceridi e pressione, potremmo scegliere la sogliola.

Come riporta Humanitas Research Hospital, la sogliola è una fonte importantissima di omega 3. Queste sostanze sono fondamentali per il nostro organismo, perché ci aiutano a controllare i livelli di trigliceridi e l’ipertensione, ma non è tutto.

Abbasserebbe il colesterolo cattivo nel sangue

Un altro vantaggio della sogliola è che vanta carni molto digeribili, ipocaloriche e che sarebbero utili per abbassare il colesterolo nel sangue. Per questo motivo, sarebbe sbagliato concentrarsi solo sui tipi di pesce più famosi, perché rischieremmo di trascurare alimenti preziosi come la sogliola. Insomma, non salmone, tonno e crostacei, ma è questo il pesce magrissimo, povero di grassi e colesterolo, ottimo anche a dieta.

Inoltre, il contenuto di fosforo presente nella sogliola aiuterebbe anche a proteggere la salute di denti e ossa.

La ricetta più famosa per mangiare la sogliola

La sogliola alla mugnaia è una delle ricette di pesce più famose, che ha anche il vantaggio di essere anche facilissima. Basteranno poche e semplici mosse per portare in tavola un piatto squisito e salutare.

Per questa ricetta, dovremo munirci di filetti di sogliola già puliti e spellati. Dopo aver lavato e asciugato le sogliole, dovremo passarle nel latte, quindi infarinarle, girando i filetti su entrambi i lati.

In una padella facciamo sciogliere del burro chiarificato, finché non inizierà a crearsi qualche bollicina. Adagiamo, quindi, le sogliole nel burro e lasciamo cuocere il tutto per circa 3 minuti per lato. Noteremo una leggera doratura, quindi saranno ufficialmente pronte.

Il condimento finale

A questo punto creeremo un condimento semplice ma molto efficace, unendo del succo di limone e del prezzemolo, quindi mescolando i 2 ingredienti. Disponiamo le sogliole in una pirofila, quindi irroriamo il tutto con il sughetto appena preparato. E la nostra sogliola alla mugnaia sarà ufficialmente pronta.