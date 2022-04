La pulizia dell’auto è uno di quegli impegni che, se potessimo, rimanderemmo a vita.

A parte i veri appassionati, che passerebbero ore a pulire la propria auto con i prodotti specifici, molte persone rimandano sempre “a domani”. Il problema è che, così facendo, alla lunga l’auto accumulerà lo sporco e diventerà un vero concentrato di germi e batteri.

Anche se all’esterno la nostra auto potrebbe sembrarci pulita, in realtà il vero problema potrebbe nascondersi all’interno. In particolare i sedili, soprattutto quelli di tessuto o di stoffa, tendono ad accumulare polvere e batteri.

Anche se non ci pensiamo, tutto ciò potrebbe danneggiare la nostra salute e scatenare starnuti e allergie.

Per questo dovremmo iniziare a pulire regolarmente i sedili della nostra auto, anche perché, con questo metodo fai da te, è davvero facilissimo. Vediamo come fare.

Non sempre sono fondamentali i prodotti specifici

Spesso ci lasciamo convincere dalle pubblicità e pensiamo che solo i prodotti specifici per l’auto saranno efficaci. In realtà, potremo utilizzare anche dei comuni prodotti che usiamo per la pulizia della casa, per ottenere comunque risultati straordinari.

Oltre che a secco, ecco come pulire i sedili dell’auto in tessuto, pelle o alcantara e togliere le macchie con questo metodo fai da te

La pulizia dei sedili inizia sempre da una bella passata di aspirapolvere, soprattutto nella zona delle cuciture. Solo così potremo togliere tutte le briciole e i residui di sporco presenti e concentrarci sulle macchie da eliminare.

A questo punto, dovremo riempire un nebulizzatore con dell’acqua e un po’ di sapone di Marsiglia. Agitiamo la bottiglietta, per mischiare bene gli ingredienti, quindi nebulizziamo la soluzione sui sedili dell’auto.

Il secondo passaggio sarà passare una spugna, con cui andremo a insistere sulle macchie particolarmente ostinate. Dopodiché, lasceremo asciugare il tutto all’aria aperta, approfittando della bella stagione.

Molte persone consigliano di cospargere i tessuti con del bicarbonato, ma è questa la soluzione più semplice ed efficace. Oltre che a secco, ecco come pulire sedili e interni dalla nostra auto e ritrovare la bellezza di un tempo.

Attenzione a questo tipo di macchie

Nel caso delle tanto odiate macchie di caffè, invece, potremo usare una soluzione con acqua e aceto, che andremo, poi, a tamponare sulla parte macchiata.

Questi 2 suggerimenti solo ottimi per i sedili in stoffa e in tessuto.

Ecco come pulire i sedili di pelle o alcantara

Questi due tipi di tessuto, invece, sono più delicati del precedente. Per questo, la soluzione migliore sarà utilizzare i prodotti specifici.

Se non dovessimo disporre di questi, però, potrebbero tornarci utili i prodotti più naturali che conosciamo. Un esempio su tutti è il latte detergente.

Così com’è utile per pulire il divano in pelle, così lo è anche per eliminare le macchie e restituire bellezza ai sedili dello stesso materiale.

In questo caso basterà prendere un batuffolo di cotone e intingerlo in un po’ di latte detergente, di quello usato tipicamente per rimuovere il trucco. Insistendo un po’ sulla macchia, e facendo poi asciugare il tutto, otterremo un risultato davvero perfetto.

Per i sedili in alcantara, invece, in mancanza di prodotti specifici, sarà meglio utilizzare un semplice panno umido. Si tratta di un tessuto molto delicato, da trattare con estrema attenzione, che purtroppo non offre molte alternative.