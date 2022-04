Mangeremo bene spendendo poco con questi 2 secondi piatti di carne o pesce ideali per il menù di Pasqua

Le feste portano sempre allegria, perché sono un’ottima scusa per riunirsi a tavola con amici e parenti.

Anche in questa Pasqua ci saranno tantissime persone che si metteranno ai fornelli, per preparare un ottimo menù da gustare insieme ai propri cari. Solitamente, per Pasqua, molti preparano le costolette d’agnello, piatto tipico della nostra tradizione.

Non a tutti, però, piace la carne d’agnello, per diversi motivi.

Oggi, perciò, scopriremo 2 secondi piatti diversi, ma velocissimi da preparare, per accontentare tutti i palati. Proseguiamo la lettura per lasciarci tentare da queste 2 idee veloci, diverse dal solito e davvero molto economiche.

Seppie ripiene di verdure e morbido formaggio filante

Partiamo con un secondo piatto di pesce da 10 e lode. Si prepara in pochi minuti ed è davvero molto sfizioso.

Andiamo dal nostro pescivendolo di fiducia e acquistiamo 3 o più seppie fresche (il numero lo decideremo in base ai nostri ospiti a pranzo). Chiediamo di consegnarcele già pulite, in modo da velocizzare la preparazione.

Una volta a casa, prepariamo il ripieno, mettendo a soffriggere della cipolla tritata, un po’ di sedano e un po’ di cipolla. Lasciamo cuocere per qualche minuto, quindi aggiungiamo delle patate e delle zucchine tagliate a cubetti. Versiamo anche dei pomodorini tagliati a pezzetti.

Infine, buttiamo in padella anche delle alici sminuzzate, senza scolarle troppo dall’olio in cui erano contenute nel vasetto. Queste conferiranno ancora più sapore alla nostra ricetta.

Mescoliamo il tutto per circa 5 minuti, e poi spegniamo il fuoco.

Abbiamo quasi finito

Ora prendiamo una pirofila in ceramica e sporchiamola con un filo d’olio. Sistemiamo al suo interno le seppie, che riempiremo con il ripieno preparato prima. Infiliamovi anche dei dadini di mozzarella.

Concludiamo spolverando sulle seppie del pangrattato e del prezzemolo tritato.

Inforniamo a 190°C per circa 30 minuti, e finalmente potremo gustare un fantastico secondo piatto di pesce.

Mangeremo bene spendendo poco con questi 2 secondi piatti di carne o pesce ideali per il menù di Pasqua

In alternativa al pesce, invece, potremo preparare questi involtini di carne filanti e ripieni.

Oppure potremo provare delle deliziose scaloppine al profumo di limone, da preparare in questo modo.

Prendiamo delle fettine di vitello o manzo, già pronte per essere cucinate. Una volta a casa, passiamole nella farina e lasciamole cuocere in padella con uno noce di burro e dell’aglio. Cuociamole da entrambi i lati, finché saranno dorate.

A parte, spremiamo un limone, filtriamone il succo e versiamo questo in padella sopra la carne. Aggiungiamo un pizzico di sale per insaporire e chiudiamo la padella con il coperchio per terminare la cottura.

Quando il sughetto si sarà asciugato, aggiungiamo sulla carne una spolverata di pangrattato e dell’origano e impiattiamo. Le nostre scaloppine al limone sono così buone che tutti le vorranno provare.

Mangeremo bene spendendo poco con questi secondi veloci e accontenteremo ogni tipo di palato. Non ci resta che accendere i fornelli e metterci all’opera.