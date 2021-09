Da quando ci sono gli smartphone siamo sempre tutti connessi. Prima per accedere alla chat di Facebook bisognava collegarsi ogni qualvolta dal pc, ora l’abbiamo perennemente con noi tramite l’app Messenger sul telefono.

Di conseguenza la si usa molto di più e se qualcuno ci infastidisce con continui messaggi, li riceviamo e visualizziamo in tempo reale e in ogni momento.

Non sempre i disturbatori si vogliono o si possono bloccare, anche perché a volte nonostante tutto ci dispiacerebbe compiere un’azione così pesante. Tanto più se è gente che conosciamo e con cui abbiamo rapporto, ma di cui eviteremmo volentieri l’insistenza. Ebbene, possiamo risolvere in modo alternativo.

Come liberarsi dai seccatori su Messenger senza bloccare con 3 impostazioni che pochi usano

L’app Messenger ha una svariata gamma di funzioni, di cui alcune poco conosciute. In generale ci limitiamo a usarla per scrivere e rispondere senza indagare e scoprire di più al riguardo.

Eppure potremmo trovare delle impostazioni comode e utili. Per liberarsi dei seccatori la prima mossa è risultare offline, ossia non mostrare il proprio stato di attività. Con quest’ultimo si intende il pallino verde che esce vicino al nostro nome e che segnala che siamo connessi o quando lo siamo stati di recente. Per nascondere lo stato di attività è sufficiente aprire Messenger e cliccare in alto a sinistra sulla nostra foto del profilo. Da lì selezionare stato di attività e nasconderla. Non vedremo neanche quella degli altri, ma almeno potremo ignorare i messaggi fingendo di non essere connessi. E magari la nostra assenza dalla chat dissuaderà anche dall’inviarci messaggi.

Le altre soluzioni

Se non vogliamo che la nostra attività risulti nascosta a tutti e non poter vedere quella degli altri, esistono altre opzioni. Tramite queste agiremo direttamente sul disturbatore. Andiamo su Messenger e apriamo una chat con la persona in questione. Clicchiamo sul suo nome, compare in alto. Da lì clicchiamo disattiva suoni. Potremo silenziare i messaggi di quella persona per 15 minuti, 1 ora, 8 ore, un giorno o finché non li riattiveremo. In questo modo la persona potrà anche inviarci migliaia di messaggi, ma non ci suonerà in continuazione il telefono e non riceveremo alcuna notifica.

L’ultimo metodo è simile ma più estremo. Sempre dalla chat con il disturbatore, cliccando sul suo nome selezioniamo l’opzione ignora messaggi e confermiamola. Così facendo non riceveremo più alcun messaggio di quella persona, che in realtà continueranno ad arrivare ma senza provocarci alcun fastidio. Infatti con questa impostazione la chat viene trasferita nella cartella spam, dove potremo visualizzare i messaggi ma andandovi appositamente.

Per vederla basta cliccare sulla nostra foto da Messenger, selezionare richieste di messaggi e poi spam. Naturalmente potremo sempre modificare questa scelta.

Ecco dunque come liberarsi dai seccatori su Messenger senza bloccare con 3 impostazioni che pochi usano.

