Estate, sole, mare, spiaggia e… punture di zanzara. Ebbene sì, si può affermare che le zanzare sono in grado di rovinare l’estate, soprattutto le sere d’estate all’aperto e il nostro sonno.

A pungere gli esseri umani sono solo le zanzare femmine e il prurito è causato dalla loro saliva. Le proteine ​​che impediscono la coagulazione del sangue entrano nella pelle attraverso la saliva. Il corpo dell’essere umano reagisce rilasciando l’ormone istamina, responsabile del fastidioso prurito, gonfiore e arrossamento.

Per non farsi rovinare l’estate e dormire tranquilli vediamo come trattare efficacemente le punture di zanzara senza agenti chimici né medicinali.

La prima cosa da non fare

Se si è stati punti, la prima cosa da non fare è graffiare sulla parte colpita. Le punture di zanzara graffiate non solo rischiano di aprirsi e di diventare più brutte esteticamente, ma possono anche infettarsi. Quindi è meglio alleviare il prurito in altri modi. Il modo più immediato è la saliva.

Non tutti sono d’accordo sul fatto che la saliva abbia un effetto di guarigione, ma sicuramente garantisce un rapido raffreddamento della zona punta. Il raffreddamento della parte colpita, infatti, è molto importante in tutte le punture d’insetto, perché il freddo restringe i vasi sanguigni, riducendo così il rilascio di sostanze che favoriscono il prurito e inibendo i processi infiammatori.

Per non farsi rovinare l’estate e dormire tranquilli ecco le cose da non fare e come curare le punture di zanzara senza medicinali

Alcuni rimedi casalinghi sono molto efficaci contro le punture di zanzara e sono i seguenti: una cipolla appena tagliata disinfetta la ferita e riduce il prurito; l’aloe vera idrata e riduce il prurito; la linfa delle foglie di cavolo cappuccio allevia il prurito; acqua e aceto rinfresca, disinfetta ed elimina il prurito.

Le proteine ​​nella saliva delle zanzare si decompongono a una temperatura di circa 45 gradi e quindi anche posizionando un metallo riscaldato, come un cucchiaio, può dare sollievo.

Infine c’è la possibilità di preparare uno spray naturale per impedire le punture.

Come prevenire le punture di zanzara

Prevenire è meglio che curare, come si suol dire. Proprio per questo utilizzare delle accortezze per evitare le punture, è la cosa migliore. Come si può fare questo? Per esempio indossando abiti lunghi, disponendo le zanzariere a tutte le finestre, mantenendo la temperatura interna fresca e secca, perché alle zanzare piace il caldo e l’umido.

Infine si può decidere di spalmare sul corpo olio di citronella, olio di rosmarino, olio di cedro o l’olio di chiodi di garofano. In questo modo si emanerà un odore molto fastidioso per le zanzare e si eviteranno le punture.

Approfondimento

Godiamoci l’estate e allontaniamo per sempre api e zanzare dalla nostra casa con questa pianta elegantissima dall’odore incredibile