I dati sui biglietti venduti dalle sale cinematografiche sono ogni settimana più tristi e desolanti. Sempre meno italiani frequentano i cinema e sempre più persone preferiscono guardare film in streaming. La pandemia e la diffusione delle piattaforme hanno allontanato sempre più le persone dai teatri e dai cinema causando una crisi del settore. Ora che questo difficile periodo è alla fine, possiamo riscoprire la passione per la sala cinematografica. Oggi vogliamo parlare di un film nelle sale che tutti dovrebbero vedere. È appena uscito questo travolgente film italiano che affronta un momento storico importantissimo per il nostro Paese.

Una serie presto anche in TV

Il film di cui parliamo oggi fa parte di un lavoro colossale portato avanti dal regista italiano Marco Bellocchio. Si tratta di una massiccia ricostruzione del periodo degli anni di piombo, con particolare riferimento al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro. Stiamo parlando del film intitolato Esterno notte, che è appena uscito nelle sale diviso in due parti, per un totale di quasi cinque ore di pellicola. Il film uscirà in autunno anche in televisione, sotto forma di miniserie.

Esterno notte ricostruisce i giorni del rapimento Moro soffermandosi sui diversi personaggi coinvolti nella questione. Moro, Cossiga e il Papa, magistralmente interpretati dai migliori attori italiani, sono mostrati nei loro aspetti più umani e fragili.

È appena uscito questo travolgente film italiano che farà emozionare in particolare chi è nato negli anni ‘50 e ‘60

La particolarità del film è di voler ricostruire questa tragedia dai diversi punti di vista, mostrando dei particolari minimi, che nel film assumono importanza. Dialoghi quotidiani, rapporti difficili con le famiglie e dubbi intimi sono quanto rende questo film davvero interessante. La ricostruzione del clima violento dell’epoca è stata fatta grazie ad un meticoloso studio delle fonti, attingendo anche alle lettere scritte da Moro.

Chi è nato negli anni ‘50 e ‘60 riconoscerà quell’atmosfera di tensione e di divisione sociale, ma non solo. Le automobili, il mobilio e lo stile degli anni sono stati ricostruiti in maniera perfetta e ci sembrerà proprio di rivivere quegli anni. Esterno notte è un film che dobbiamo vedere per non dimenticare questo oscuro capitolo della nostra storia. Per i più giovani, può essere invece un’occasione per approfondire questi eventi lontani eppure così attuali e fondamentali per capire la contemporaneità.

Approfondimento

Questa serie disponibile gratis in streaming ha riscosso incredibile successo tra gli appassionati di cinema