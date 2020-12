Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Cosa regalare per natale al partner? E’ la domanda che assilla milioni di persone quando la festività di avvicina. Ebbene, per aiutarvi in questo articolo vi consigliamo cosa non regalare. Per non fare brutta figura questo è l’errore da non commettere nel fare i regali di Natale al partner.

Suggerimenti sulla scelta del regalo da fare

Natale è alle porte e se non avete ancora fatto il regalo dovete sbrigarvi. Quest’anno, causa Covid, fare i doni natalizi può essere apparentemente più facile. Con l’e-commerce basta andare su una piattaforma, scegliere, ordinare, e ti mandano tutto a casa. Anche il materiale per la confezione regalo.

Fantastico. Peccato, però, che la cosa più difficile resta quella della scelta. Cosa fare di regalo per Natale al partner? Oramai tutti hanno tutto e sorprendere è sempre più difficile.

In questo articolo vogliamo fare l’esercizio inverso. Suggerire dei consigli su ciò che “non” va regalato al partner. Come non fare il regalo che lo deluderebbe. Escludendo i prodotti che sotto elenchiamo, saremo già sulla buona strada per un dono indimenticabile.

Per non fare brutta figura questo è l’errore da non commettere nel fare i regali di Natale

Di recente una piattaforma britannica di e-commerce, Onbuy.com, ha realizzato un sondaggio su 2.538 persone, divisi a metà tra uomini e donne. Ad ognuno di loro ha mostrato un prodotto e ha misurato i battiti del cuore. Maggiori erano i battiti, più gradito era il prodotto.

Ne è scaturita una classifica, dall’articolo più gradito a quello meno gradito. Partiamo dalle donne. Un uomo che non vuole fare una brutta figura con la propria compagna non deve mai regalare i seguenti oggetti.

Il regalo più sgradito, o il meno gradito in assoluto dalle donne, sono i dolci, seguito dalle attrezzature sportive. Anche alcool e giochi per computer non rientrano nei sogni di Natale di una donna.

Le donne cosa non devono regalare a un uomo per Natale? Prodotti per la toilette, come dopobarba, rasoio, ecc. Inoltre, mai regalare a un uomo a Natale delle piante, perché rimarrebbe profondamente deluso. Infine è meglio evitare di regalare borse e portafogli.

