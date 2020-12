Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quella che vi stiamo per raccontare è la storia vera di una persona che colpita dalla crisi economica si è trovato in forti difficoltà. Stretto dalla necessità, è riuscito a risparmiare 700 euro in 6 mesi e a fare un bel regalo alla famiglia.

Come ha fatto? Semplicemente cambiando il modo di spendere, tagliando le spese superflue e acquistando con intelligenza. Ecco la storia di Francesco (nome di fantasia) e di come si risparmiano 1.400 euro all’anno spendendo in questo modo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Fare di necessità virtù

Francesco (è un nome di fantasia di una persona reale), è un padre di famiglia di 44 anni, libero professionista, con una moglie e una figlia di 14 anni. A marzo a causa del Covid ha visto ridursi drasticamente le sue entrate.

Per cercare di mantenere il precedente tenore di vita, ha adottato una strategia semplice ma geniale. Ha iniziato a tagliare le spese più superflue e ad adottare abitudini sane che in sei mesi lo hanno portato a risparmiare oltre 700 euro. Quella che vi raccontiamo è la strategia adottata da Francesco su come si risparmiano 1.400 euro all’anno spendendo in questo modo.

Prima di tutto Francesco si è concentrato su quanto spendeva mensilmente la famiglia. Ha preso carta e penna e ha scritto tutte le spese mensili. Spesa alimentare, bollette, divertimento, acquisto di generi di conforto, spese per divertimento, ecc.

Una geniale intuizione

Ha iniziato a ridurre le spese superflue per lui e sua moglie escludendo la figlia. Rinunce che non richiedessero un grosso sacrificio. Lui fuma e ha deciso di ridurre a metà per sei mesi le sigarette fumate. E per i successivi sei mesi di ridurre di un altro 50%. Solo da questa scelta ha risparmiato 30 euro al mese.

Dopo uno studio sulla potabilità dell’acqua, ha scoperto che quella che esce dal rubinetto è buona. Così ha deciso di non comprare più l’acqua in bottiglia e di consumare quella del rubinetto. Con un risparmio di circa 10 euro al mese.

Poi ha iniziato a fare la spesa seguendo una lista delle cose che veramente servivano. Prima il frigo era sempre pieno e talvolta alcuni alimenti scadevano o andavano a male. Perché la spesa era fatta d’impulso senza pensare e programmare.

Una spesa intelligente

Ha cominciato a fare la spesa seguendo una lista compilata nel fine settimana. Concentrandosi sulle offerte, sui prodotti non di marca ma altrettanto buoni, su alimenti freschi e frutta di stagione. Ed è arrivato a risparmiare fino a 60 euro al mese.

Poi, dopo un attento studio sul consumo dell’energia, ha adottato un piano per contenere gli sprechi degli elettrodomestici. Questo gli ha permesso di tagliare la bolletta mediamente di 20 euro al mese.

Tirando le somme in sei mesi è riuscito a risparmiare 120 euro mensili, che su base annuale fanno circa 1.440 euro. Senza troppa fatica e acquistando con moderazione e intelligenza. Ecco come si risparmiano 1.400 euro all’anno spendendo in questo modo.

Approfondimento

Come risparmiare fino a 30mila euro cambiando mutuo con una semplice surroga