Il pranzo di Natale può diventare un’incognita per qualcuno. Non sempre sappiamo cosa cucinare e il tempo per preparare una tavola imbandita e generosa si riduce giorno dopo giorno.

Certo, ci sono i soliti piatti che vanno per la maggiore in occasione delle feste. Tra i tanti la pasta al forno e le lasagne. Ma ricorrere sempre alla stessa ricetta può diventare noioso e ripetitivo.

Non a caso, in precedenza avevamo proposto delle deliziose crespelle speck e fontina per rendere il menù più variegato. Per chi è incerto sull’antipasto, invece, ecco tante idee semplici e gustose per farcire il panettone gastronomico.

La ricetta di oggi stupirà allo stesso modo, perché proporremo una variante della classica pasta al forno che tutti conosciamo. Scopriamo ingredienti e preparazione nelle prossime righe.

Non è la solita banalissima pasta al forno ma una variante croccante e cremosa così speciale che spopolerà nelle feste

Chi ha il palato fine ma non vuole complicazioni in cucina apprezzerà di certo questa ricetta. Si tratta di una deliziosa pasta al forno con broccoli e pancetta. Vediamo le dosi e il necessario per 4 persone:

320 gr di pasta (tipo fusilli);

300 gr di pancetta affumicata;

700 gr di broccoli;

150 gr di formaggio Valtellina Casera dop;

Parmigiano grattugiato;

olio e sale q.b.

Per prima cosa ci occupiamo della pulizia dei broccoli. Tagliamo le cime, le sciacquiamo per bene e le lessiamo per 7-8 minuti. Quando sono cotte, le preleviamo e le mettiamo da parte, conservando anche l’acqua di cottura.

Mentre scaldiamo una padella, affettiamo la pancetta in tanti cubetti. Quindi la rosoliamo per 10 minuti, finché non sarà bella croccante.

Ora facciamo nuovamente bollire in pentola l’acqua di cottura dei broccoli. Poi saliamo e buttiamo la pasta, scolandola ancora al dente.

A questo punto tagliamo a pezzettini le cime dei broccoli e il formaggio Casera. Aggiungiamo prima i broccoli, poi la pasta nella padella con la pancetta rosolata. Amalgamiamo bene il tutto e spegniamo il fuoco.

Versiamo un goccio di olio e del parmigiano sul fondo di una teglia rettangolare. Adagiamo un po’ di pasta, quindi copriamo con metà del formaggio a pezzi e un altro strato di pasta.

Terminiamo con un ultimo strato di Casera, qualche cucchiaio di parmigiano grattugiato e condiamo con olio di oliva. Scaldiamo il forno a 200 gradi, poi inseriamo la teglia e facciamo cuocere per 15 minuti. Per una gratinatura super croccante consigliamo di grigliare il tutto per altri 3 minuti.

Questa non è la solita banalissima pasta al forno ma una variante croccante e cremosa così speciale che spopolerà nelle feste, parola di chef.