Da ormai diversi anni facciamo la raccolta differenziata. Ci sono, però, alcuni oggetti che non sappiamo precisamente dove devono essere buttati. Questo perché spesso traggono in inganno. Quando a casa utilizziamo lo smalto per dipingerci le unghie delle mani o quelle dei piedi, molte volte poi lo buttiamo nell’indifferenziato o nel vetro e a volte anche nella plastica. Attenzione, però, perché non vanno nell’indifferenziata e nemmeno nel vetro, ecco dove andrebbero buttati gli smalti per unghie e di seguito spieghiamo anche il perché.

Molto spesso capita che buttiamo gli smalti finiti nell’indifferenziata perché magari all’interno c’è ancora del liquido e quindi non possiamo buttarlo nel vetro. Però poi pensiamo al tappo che è fatto in plastica e quindi quello lo svitiamo e lo buttiamo nella plastica. Volendo possiamo lavare bene il contenitore e buttarlo nel vetro anche se non andrebbe nemmeno lì. Insomma sembra proprio che buttare gli smalti vecchi e scaduti sia un’impresa ardua. In realtà è un gioco da ragazzi e non ci vuole nulla.

Non vanno nell’indifferenziata e nemmeno nel vetro, ecco dove andrebbero buttati gli smalti per unghie

A grande sorpresa gli smalti per unghie vanno buttati assieme ai vecchi medicinali. Infatti, è necessario portarli in farmacia e buttarli nei secchi che si trovano fuori. Lo smalto contiene formaldeide, ftalati e tuolene che potrebbero danneggiare e inquinare il suolo se non smaltiti correttamente. Per questo motivo è necessaria una raccolta specifica e questa è quella dei medicinali scaduti.

Questi cosmetici scadono?

Se uno smalto ci piace lo finiamo in tempo record. Se invece uno non ci piace lo lasciamo sul comodino per mesi senza mai usarlo. Poi magari un giorno lo prendiamo e lo usiamo. Ma siamo sicuri che non sia scaduto?

Non tutti sanno che anche lo smalto scade. Solitamente quelli che possiamo trovare in commercio durano fino a 24 o 36 mesi. Quindi sì, durano abbastanza ma non sono eterni. Inoltre uno smalto è scaduto quando il colore è più scuro, ha dei grumi all’interno e il contenuto sembra sgretolato. Questo perché gli elementi al suo interno si saranno separati. Se il nostro smalto è in queste condizioni allora significa che dobbiamo buttarlo. E per sbarazzarcene è necessario farlo nel modo corretto. E questo significa adagiarlo nel bidone dei medicinali scaduti. Se seguiamo tutti attentamente la raccolta differenziata faremo un enorme favore alla Terra.

