Se dovessimo contare quanti rotoli di carta assorbente e igienica consumiamo nell’arco dell’anno, perderemo sicuramente il conto. In una famiglia composta da 4 persone potremmo anche usarne circa 20 al mese. Se aggiungiamo anche i classici imballaggi a cilindro, realizzati con un cartone particolarmente rigido, la cifra aumenterebbe.

Eppure, eliminare questi oggetti, a prima vista inutili, non è poi così comodo e semplice. Infatti, è possibile cestinarli aspettando il giorno dedicato al cartone, che avviene di norma una volta a settimana. Nel frattempo, conservarli in un angolo di casa potrebbe creare non poca confusione e disordine, per non parlare della polvere che si accumula.

Esistono delle soluzioni davvero molto proficue, per non gettare via nulla e riciclare in maniera del tutto creativa.

Per non buttare e sprecare tubi e rotoli di cartone basterebbe riciclarli in questi 5 modi fantasiosi e utili

Esistono delle soluzioni davvero molto semplici, per non gettare via nulla e riciclare in maniera del tutto creativa. Per dare vita ad oggetti utili in casa non avremo bisogno di grandi qualità artistiche, solo pochi minuti per realizzare qualcosa di estremamente utile, con il minimo sforzo.

Infatti, per non buttare e sprecare tubi e rotoli di cartone basterebbe riciclarli in questi 5 modi fantasiosi e utili.

La prima fantastica idea è creare un piccolo semenzaio, utilizzando una vaschetta di plastica riciclata, quella della frutta, e i rotoli di carta igienica.

Inseriamo all’interno della scatola trasparente più rotoli possibili, ad incastro, e riempiamoli all’orlo di terra. Poi potremo inserire i nostri semi, aspettando che nascano i germogli. Teniamo il coperchio leggermente sollevato con l’aiuto di una matita e posizioniamolo in balcone o sul davanzale al riparo.

Un altro modo vantaggioso di utilizzare tubi di cartone, più o meno lunghi, è per conservare cavi e fili all’interno dei cassetti. Infatti, per evitare di trovarli annodati, sistemiamoli con cura all’interno dei rotoli e scriviamo a quale dispositivo è abbinato.

Per tenere in ordine elastici e bracciali in camera da letto o in bagno, sfruttiamo i rotoli lunghi per non creare confusione. Per rendere più graziosi i nostri tubi, foderiamoli con stoffa avanzata, incollando con colla a caldo o vinilica.

Altre 2 idee

Gli imballaggi a forma cilindrica e di grandi dimensioni sono invece perfetti per riporre documenti o i disegni di bambini, semplicemente arrotolandoli con cura. Nella superficie esterna, invece, scriveremo le eventuali informazioni relative al foglio.

Se abbiamo in casa un camino o vogliamo organizzare un barbecue in terrazza, usiamo tubi e rotoli come accendi fuoco. Invece di acquistare prodotti e spendere soldi, mettiamo all’interno i gusci della frutta secca o gli scarti di lana che troviamo nel filtro della lavatrice.

Approfondimento

Molti li scartano senza pensare che i gusci delle capesante potrebbero diventare stupende creazioni.