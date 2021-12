La manutenzione della vegetazione negli spazi esterni di casa non ha mai fine, anche nei periodi di freddo intenso. Anche se notiamo una certa atmosfera spoglia e poco colorata, c’è tanto lavoro da fare, utile a non rovinare gli sforzi dei mesi precedenti.

Inoltre, c’è da preparare sia il terreno che le piante per la primavera, quando tutto il colore esploderà. Alcune piante avranno bisogno di particolari cure, perché più sensibili al gelo e alla possibile formazione della brina alle prime ore del mattino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Oltre a riporre gli attrezzi al coperto ed eliminare le erbacce, dovremo controllare se alcune piante o arbusti avranno bisogno di concime.

Potiamo i rami secchi per evitare che parassiti e uova possano proliferare. Prepariamo il pacciame e curiamo il terreno che ospiterà le piante, eseguendo anche la scarificazione.

Dovremo prenderci cura, però, anche della vegetazione che continua a fiorire e produrre rami nuovi, nonostante le basse temperature. Infatti, non solo esistono piante che adesso sono in piena fioritura, ma anche alberi che faranno risplendere il nostro amato giardino.

Sono questi gli alberi che possiamo piantare in inverno per avere giardini rigogliosi e fioriti

In questo periodo potremmo mettere nel terreno alcune specie utili a decorare gli spazi che circondano casa, senza preoccuparci del freddo. Con un poco di pazienza e lavoro potremo creare uno spettacolo meraviglioso e variegato, senza rinunciare ad arbusti variopinti.

Molto diffusa in Scandinavia la betulla rientra tra le specie perfette per decorare ed abbellire l’esterno. Può anche raggiungere i 30 metri d’altezza, mantenendo un fusto non troppo grosso. Sopporta bene le temperature che sfiorano i –20 gradi e crescono meglio in zone soleggiate. Cresce velocemente ed è fantastica per il colore che assume la corteccia, ovvero bianco, giallo o grigio.

Se invece coltiviamo un corniolo, sicuramente rimarremo molto soddisfatti dei fiori allegri che produce, solitamente gialli, a forma di stella, che emanano un leggero profumo di miele. Ne esistono di vari tipi che fioriscono a partire dall’inverno, coprendo tutti i rami.

Mimosa e ciliegio

Lo conosciamo sotto il nome di “mimosa”, ma questo albero è un’Acacia dealbata. È nota a tutti per le infiorescenze gialle e profumatissime che solitamente regaliamo in occasione della festa delle donne. Vive in ambienti che raggiungono i –5 gradi ed ha rami abbastanza delicati. La sua particolarità, incredibile, è che fiorisce praticamente durante tutto l’anno.

Se a fine dell’inverno vogliamo che il nostro giardino sia invidiabile, però, piantiamo un elegante ciliegio, che potrebbe anche fiorire in anticipo in zone più calde.

Dunque, per avere una vegetazione vivace, sono questi gli alberi che possiamo piantare in inverno per avere giardini rigogliosi e fioriti.