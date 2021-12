Siamo nel bel mezzo delle feste. Ci troviamo proprio in quel periodo che sta a cavallo tra Natale e Capodanno. Quei giorni in cui a tavola è altamente consigliato fare i bravi. Infatti, per non piangere sulla bilancia dopo la Befana, è bene limitare gli stravizi e lasciarsi andare ai bagordi goderecci soltanto nei “giorni rossi”. Ma non è tutto. Questo è il momento in cui si trova il frigorifero pieno di avanzi. Guai a buttarli: sarebbe un vero spreco anche a livello economico. Ecco perché, quest’oggi, andremo a proporre la ricetta di un semplicissimo piatto unico realizzato con del pesce avanzato e della semplice verdura di stagione.

Questo gustosissimo strudel salato di pesce sarà un successo in tavola ed è perfetto per recuperare anche gli avanzi

Molto probabilmente, molti avranno ancora nel congelatore del polpo, perché ne avranno acquistato in abbondanza per il classico antipasto di mare. Vediamo quindi come poterlo cucinare in una variante diversa dal solito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia o pasta brisè già pronta;

1 polpo (500 g circa);

200 g di spinaci già bolliti (a piacere, utilizzare il prodotto fresco o surgelato);

150 g di pomodorini Pachino;

80 g di olive nere denocciolate;

olio evo q.b.;

sale e origano q.b.

Procedimento

Iniziamo facendo cuocere il polpo in acqua bollente. Per un polpo da ½ kg, in genere, bastano 40/50 minuti, ma è bene farsi consigliare il tempo di cottura dal pescivendolo. Una volta cotto, sgocciolarlo e farlo raffreddare;

su un tagliere, ridurre il polpo in pezzettini medio piccoli e triturare altresì anche gli spinaci precedentemente bolliti;

versare un filo di olio in una padella antiaderente. Una volta scaldato, farvi rosolare i pezzetti di polpo, gli spinaci sminuzzati e le olive tagliate a rondelle;

aggiustare di sale e far saltare per amalgamare i sapori;

in ultimo, unire anche i pomodorini spaccati a metà e privati dei semini. La farcia dovrà risultare omogenea e bella asciutta;

nel frattempo, stendere il rotolo di pasta sfoglia su una teglia rivestita con carta da forno;

riempire la pasta con la farcia, cercando di ricoprire non più di 2/3 dell’impasto così da poterlo richiudere in maniera agevole;

distribuire una spolverata di origano;

richiudere lo scrigno di sfoglia dandogli la classica forma dello strudel e chiudere bene i bordi;

utilizzando una forchetta, fare dei buchetti in superficie;

cuocere in forno già caldo a 180 °C per 20 minuti circa e, comunque, fino alla doratura esterna.

Ed ecco qui: questo gustosissimo strudel salato di pesce sarà un successo in tavola ed è perfetto per recuperare anche gli avanzi.

Prima di tagliare il nostro strudel salato, attendere che sia tiepido. Si può servire anche freddo.

Ovviamente, nessuno ci vieta di fare variazioni sul tema, anche in base a quel che è restato nel frigo. Come pesce, potrebbe andare benissimo ad esempio del classico salmone. Per la verdura, via libera a bietole, broccoli e carciofi.

Approfondimento

Deliziose queste polpette di pollo e zucchine che salveranno cena e portafoglio perché si preparano in 5 minuti e neppure 5 euro