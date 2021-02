La comparsa delle rughe nella zona delle labbra, anche detta “effetto codice a barre”, è uno degli inestetismi più rivelatori dell’età di una donna. Interessa le persone dai 30-35 anni, ma esistono dei piccoli accorgimenti che, se seguiti quotidianamente, possono attenuarne la profondità.

Solitamente, sbagliando, ci si concentra di più sulle rughe della zona occhi, quando invece anche la zona della bocca è molto esposta all’impatto della vita di tutti i giorni.

L’area del viso intorno alle labbra è costituita da un tipo di pelle molto sottile e delicato. Ed è quindi inevitabile che sia bersaglio naturale dei segni del tempo.

Seguendo determinate sane abitudini nella vita di tutti i giorni, si può cercare di rimandare questo fenomeno. O, quanto mento, di mitigarlo il più possibile.

Vediamo insieme come le rughe intorno alle labbra spariscono con questi semplici metodi.

Mangiare, bere, parlare, sbadigliare, sono solo alcune delle azioni in cui la bocca viene coinvolta quotidianamente in tanti movimenti che contribuiscono alla comparsa delle rughe.

Le cause

Non solo la genetica o l’effetto del tempo. Le cause di questo fenomeno vanno ricercate anche nel proprio stile di vita.

La disidratazione o una dieta priva di vitamine, minerali e antiossidanti, ad esempio, sono forti nemici della salute della pelle.

Carni rosse e alimenti troppo lavorati andrebbero limitati. Preferendo un’alimentazione ricca di frutta, verdura e omega 3. Senza dimenticare di bere la quantità d’acqua necessaria quotidianamente.

Altre abitudini come fumare, esporsi al sole o agli agenti esterni senza la giusta protezione, increspare le labbra possono velocizzare il processo poiché prevedono il corrugamento delle labbra.

Le rughe intorno alle labbra spariscono con questi semplici metodi

Questo trucco veloce e facile da realizzare è perfetto per tutti i giorni.

Stendere le labbra verso l’esterno, quindi applicare del fondotinta sui bordi delle labbra. A questo punto le rughe sembreranno già meno evidenti.

Quindi disegnare con una matita labbra il contorno della bocca uscendo un po’ dai bordi, senza esagerare. Questo contribuirà anche ad un effetto rimpolpante e le labbra sembreranno più grandi.

Ora applicare il rossetto, senza passare sopra la matita. Le rughe saranno, quindi, mimetizzate sotto questi colori.

Una buona routine

Oltre al trucco, eseguire questi semplici esercizi aiuterà a rendere più allenati ed elastici i muscoli della bocca.

Esercizio A: consiste nell’assumere con la bocca la posizione necessaria a dire le vocali O e poi A. Alternare i movimenti per pochi minuti.

Esercizio B: distendere la bocca come per fare dei sorrisi, mantenere la posizione per qualche secondo, e richiudere lentamente la bocca, richiudendo le labbra nel classico bacio. Anche in questo caso saranno sufficienti poche ripetizioni.