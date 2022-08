Circa due mesi prima dell’estate moltissime persone decidono di mettersi a dieta in vista della prova costume. Ciò per sfoggiare addome, glutei, gambe di marmo. E quindi c’è chi va a correre, anche nelle ore più calde, pensando così di sudare di più, c’è chi va in palestra e c’è chi mangia un pezzo di pane e pensa di aver pranzato. Cosa che non è ovviamente vera.

Dieta e allenamento vanno fatti tutto l’anno

Una piccola premessa è d’obbligo. Se vogliamo arrivare in spiaggia con un fisico perfetto, che sia muscoloso, magro, asciutto o tonico, non dobbiamo pensarci due mesi prima delle vacanze estive.

Quello che si deve fare è un lavoro duraturo nel tempo, quindi è necessario seguire una dieta sana e fare allenamento tutto l’anno, non solo i due mesi prima della vacanza. Anche perché molte volte la soluzione che viene adottata è quella di non mangiare, e non è corretto.

Quindi possiamo iniziare un processo di dimagrimento corretto e salutare, e per quei chiletti in più che ci porteremo al mare nascondiamoli con i vestiti adatti.

Per nascondere la pancia indossiamo questi capi alla moda anche d’estate

È tutta una questione di concentrare l’attenzione di chi ci guarda dove vogliamo noi e non dove vuole lui o lei. Oltre ad una questione di come guidare gli sguardi, ovviamente c’è anche la questione di cosa conviene indossare e cosa no.

Senza dubbio una persona è liberissima di indossare ciò che vuole, ma è oggettivamente vero che ci sono alcuni indumenti che sottolineano la silhouette e altri che invece tendono a nasconderla.

Nascondiamo, ma in modo intelligente

Cerchiamo di distogliere lo sguardo dalla parti che non vogliamo attraggano attenzione. Se quindi vogliamo indossare un abito, allora scegliamo quelli che sottolineano il décolleté, magari con una specie di corpetto, e che poi cadono morbidi e larghi appena sotto il petto.

Cerchiamo di trovare, però, degli abiti che sottolineino il punto vita, stringendolo un pochino, per dare comunque una silhouette omogenea. Altrimenti il risultato sarà quello di indossare un sacco di patate. Ad esempio, il famoso abito bianco di Marilyn cadeva morbido in vita e stringeva sulla parte alta.

Per i due pezzi funziona alla stessa maniera. Quindi cerchiamo di indossare il pezzo di sopra più stretto, mentre sulla parte inferiore scegliamo dei capi più larghi e sempre a vita alta, ma che non comprimano.

Possiamo fare ginnastica e svariate diete, nel mentre per nascondere la pancia possiamo indossare questi capi alla moda senza dover accelerare troppo i tempi.

Lettura consigliata

Pantaloni corti da donna da indossare in estate che non stringono la pancia