Durante il periodo estivo la parola d’ordine dovrebbe essere comodità. Per questo motivo abbandoniamo tutto ciò che è attillato, che stringe e comprime e lasciamo spazio a capi voluminosi, larghi e che facciano respirare il nostro corpo.

Preferiamo capi ampi a quelli stretti

La scelta di capi larghi durante l’estate in realtà è anche dettata dal fatto che questi ci fanno sentire meno il caldo. Quindi, ad esempio, evitiamo di usare le Tshirt attillate, un intimo che non sia in cotone o reggipetti con imbottitura perché fanno sudare.

Preferiamo invece capi ampi, in cotone o fibre estive che siano traspiranti, come ad esempio il lino. La fibra numero uno dell’estate. Ai pantaloni lunghi preferiamo quelli corti, in questo modo le nostre gambe potranno respirare.

Quando parliamo di pantaloni, però, con l’estate nessuno vuole sentirsi stretto in pancia. E allora la cosa migliore che possiamo fare è scegliere dei capi che non costringono il punto vita.

Pantaloni corti da donna da indossare in estate che non stringono la pancia

La cosa migliore che possiamo fare, allora, è scegliere dei pantaloni con la coulisse. Termine che deriva dal francese scorrere. Infatti per chiudere i nostri pantaloni sarà presente un elastico attorno alla nostra vita. Basterà poi fare un fiocco sul davanti e il gioco è fatto. Così potremo stringerlo e allargarlo in ogni occasione necessaria. Se invece amiamo i pantaloni a vita alta che, però, presentano bottoni e zip, ci sono moltissimi prodotti interessanti di Philosophy di Lorenzo Serafini, Self-Portrait o Zimmermann.

Alcuni modelli fantastici da indossare quest’estate

Un modello super comodo lo offre Theory, che ha realizzato un pantalone nero in jersey stretch. Un taglio che possiamo abbinare ad una camicia da spiaggia e a delle ciabatte o a dei sandali. Uno short versatile che può essere indossato in spiaggia ma anche in città.

Un altro daily short può essere quello di Les Tien, un pantaloncino comodo realizzato in jersey di cotone organico. Questo si presenta con una coulisse in vita e cade morbido sulla gambe, non fasciandole.

Poi abbiamo i pantaloncini di Alexander McQueen che si stringono in vita con la coulisse che va ad accentuare la silhouette. Sono Made in Italy e presentano un taglio ampio verso la fine, presentando una forma a conchiglia.

Infine abbiamo Calle Del Mar, brand super sostenibile che produce i suoi capi in quantità ridotta per evitare gli sprechi, che ha realizzato un pantaloncino color lavanda lavorato a mano con un motivo a quadri.

Ecco allora i pantaloni corti da donna da indossare in estate che presentano la coulisse.

