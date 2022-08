Quanto potrebbe costare fare la testimone della sposa ad un matrimonio

Quella del matrimonio può diventare una tradizione dispendiosa. Non solo per i festeggiati, che devono far fronte ad una considerevole serie di spese per poter festeggiare. Il menù, la musica dal vivo, le bomboniere, gli abiti e tutta una serie di dettagli cui pensare. In compenso, però, gli sposi possono usufruire di donazioni e regali per potere avviare la propria vita in comune.

Accanto agli sposi, però, c’è sempre una coppia di testimoni. Questa figura riveste un’importanza simbolica importante. Si tratta di una persona che si vuole accanto in uno dei momenti più rilevanti della propria vita. Spesso la scelta ricade su una persona che ha una lunga conoscenza della coppia e della promessa sposa. Anche questa attività, però, comporta delle spese. Queste non sono necessariamente secondarie. Così ecco quanto potrebbe costare fare la testimone della sposa.

Una serie di adempimenti

Partiamo dal più simbolico dei rituali: il regalo di nozze. Il ruolo del testimone è diverso rispetto a quello di tutti gli altri invitati. Una buona soglia di partenza è costituita da almeno 500 euro. Ma può aumentare in base a tanti parametri, tra i quali c’è il valore delle fedi nuziali.

L’abito della giornata del matrimonio deve essere diverso da quello degli invitati e sulla linea dell’impronta che decidono di dare gli sposi al proprio stile e al proprio abito. Gli accessori e gli abiti possono partire da circa 100 euro in su, fino a raggiungere i 300 euro. Sarà importante non rubare la scena agli sposi ma, allo stesso tempo, riuscire a distinguersi rispetto agli invitati.

Inoltre una spesa che dovrà essere considerata dalla testimone è quella dell’organizzazione dell’addio al nubilato. Alle spese di trasferta occorre considerare una parte della quota della sposa. Infatti alle amiche spetterebbe il compito di non far spendere nessuna somma alla festeggiata. In questo caso, dunque, la spesa varierà ovviamente in base all’attività: si va da una giornata o due fuori città per un costo di 100 euro, a varie centinaia di euro per qualche giorno in viaggio per l’Europa. Non è comunque obbligatorio strafare, ma semmai comprendere con creatività i desideri della festeggiata. Doveroso dunque assecondarne le inclinazioni e rispettarne il carattere.

Quanto potrebbe costare fare la testimone della sposa ad un matrimonio

Non dimentichiamo poi che tra le spese della testimone potrebbero nascondersi quelle legate allo spostamento verso il luogo della celebrazione ed in alcuni casi il pernottamento. In questo caso, comunque, le spese potrebbero essere coperte dagli sposi.

Se anche dunque avessimo la fortuna di avere un abito ed accessori consoni, dovremo prepararci a spendere un minimo di circa 700 euro ed un massimo superiore ai 1000 euro. Come se non bastasse dovremo anche fare attenzione a ciò che stiamo per regalare. Infatti, esistono alcuni doni oltre alle scarpe e ai coltelli che sono considerati decisamente inappropriati. Così guardiamoci dal regalare alcuni oggetti che sarebbero un cattivo presagio ai matrimoni.

