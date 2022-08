Gli appassionati di giardinaggio lo sapranno già, non è possibile sistemare tutte le piante nella stessa zona. Infatti, a seconda delle loro caratteristiche intrinseche prediligeranno balconi e giardini in ombra piuttosto che soleggiati. In modo particolare con l’aumento delle temperature e la scarsità di precipitazioni sarà ancora più necessario cercare di dare alle piante il posto che tollerano maggiormente. La gran parte delle piante aromatiche, ad esempio, predilige un’esposizione soleggiata ma ce ne sono alcune che la pensano diversamente. Tra queste spiccano l’alloro, il prezzemolo e lo zenzero. Tre aromatiche molto amate utilissime in cucina per inasprire pietanze calde e fredde. In questo articolo si cercherà di andare alla scoperta delle caratteristiche principali di queste aromatiche.

3 piante profumate ideali per balconi e giardini in ombra

L’alloro è una profumatissima pianta utilizzata in cucina per insaporire alcuni secondi piatti. Per via delle sue generose dimensioni spesso viene anche utilizzata come siepe. Come si scriveva, predilige una posizione a mezz’ombra e un terreno ricco di humus. Il terriccio, poi, dovrà essere ben drenato per evitare di incorrere in marciumi radicali. Per quanto riguarda l’irrigazione, poi, sarà bene attendere che il terreno asciughi prima di procedere. In caso di precipitazioni non necessiterà di irrigazione manuale. Potrà essere coltivato sia in vaso che in piena terra per creare, appunto, siepi e divisori.

Prezzemolo

La seconda pianta che predilige un’esposizione ombreggiata ma luminosa è il prezzemolo. Un’aromatica che resiste bene alla mancanza di acqua e che necessita di poche cure. Si mette a dimora nel mese di febbraio utilizzando un terreno ricco e, soprattutto, ben drenato. Per quanto riguarda le irrigazioni sarebbe preferibile mantenere il terreno umido e potrà essere coltivata anche in pieno sole. Infatti, si adatta bene a tutte le posizioni. In vaso potrà essere coltivato sul davanzale di una finestra che prende qualche ora di sole durante il giorno.

Zenzero

La terza tra le 3 piante profumate ideali per balconi e spazi in ombra è lo zenzero. Forse meno diffusa rispetto alle altre è comunque molto utilizzata in cucina. Le radici sono dei rizomi che andranno messe a dimora durante la primavera in un terreno ben drenato e ricco. Meglio non annaffiare eccessivamente ma mantenere il terreno umido. Si potrà, poi, anche utilizzare del concime per piante da fiore per favorire la crescita dello zenzero.

