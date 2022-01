Che i tacchi alti e le zeppe aiutino a sembrare più alte e slanciate non è un segreto. Ma diciamoci la verità, chi indossa scarpe con il tacco 12 tutto il giorno e tutti i giorni?

Per poter guadagnare centimetri o sembrare un po’ più alte e snelle esistono degli stratagemmi. Sfruttando e giocando su lunghezze e punti focali possiamo addirittura mascherare i fianchi un po’ larghi. Questi trucchi che sveleremo oggi sono utili davvero a tutte le età. Che si abbiano 20 anni o 60 anni basterà applicarli per avere un risultato straordinario.

Non tacchi alti o zeppe ma ecco come sembrare più snelle slanciando la figura e coprendo i fianchi con questi trucchi

Abbiamo già parlato di qualche consiglio utile per sembrare più alte e magre. Il focus era più che altro sul tipo di scarpa da indossare, privilegiando i modelli più affusolati. Niente punta tonda o squadrata se non vogliamo troncare la figura. Meglio una decolleté o uno stivale della tonalità il più simile possibile al pantalone che indossiamo.

Anche il reggiseno e la biancheria intima fanno la differenza

Se non vogliamo mettere in risalto i fianchi un po’ larghi dobbiamo considerare anche l’intimo. Una culotte o uno slip che segna i fianchi non è certo lusinghiero. Scegliamo magari uno slip modellante oppure senza cuciture, così ogni capo scivolerà senza intoppi. Per il reggiseno, se abbiamo un seno non troppo prosperoso preferiamo i modelli push-up. Dando volume al busto andremo a creare una figura più proporzionata e i fianchi si noteranno meno.

Maglie con lo scollo a V e giochiamo con le lunghezze

Sempre lo stesso principio, valorizziamo i punti forti per distogliere l’attenzione da quelli critici. Optiamo per magliettine dal taglio pulito e semplice ma con lo scollo a V. Scollatura meno profonda per chi ha il seno abbondante, ma non temiamo di osare. In questo modo otterremo la giusta proporzione tra busto e fianchi, armonizzando la figura.

Stessa cosa con il cardigan, lungo che va a coprire i fianchi ma con taglio dritto. Meglio ancora se con i bottoni che, come le righe verticali, creano un effetto ottico snellente. Ideale su un pantalone o su un jeans dal taglio dritto che abbia le tasche ben posizionate. Se le cuciture sono nel punto giusto anche il modello più costoso potrebbe non valorizzarci.

Per finire opzione abiti: non copriamoci con vestiti informi. Come può un capo senza alcuna forma vestire bene? Ovvio che no, risulteremo solo un blocchetto senza alcuna curva. Optiamo per abiti morbidi sui fianchi, meglio se con linee a trapezio.

Non tacchi alti o zeppe ma ecco come sembrare più snelle slanciando la figura e coprendo i fianchi con questi trucchi. Anche se a volte non sopportiamo alcune parti del nostro corpo non demonizziamolo. Siamo tutte belle per quello che siamo e le immagini patinate sono quasi sempre irrealistiche.

