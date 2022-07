“E labbra rosse sulle quali morire”, cantava Lucio Battisti diversi anni fa in “Dieci ragazze per me”. La bocca è da sempre qualcosa di irresistibile, sia per l’uomo verso la donna che viceversa. Per questo, tenerla curata è davvero importante, soprattutto in estate. Il momento nella quale, forse, corre più rischi a causa del sole e della mancanza di idratazione. Certo, anche d’inverno con le screpolature, si potrebbe avere lo stesso problema. Solo che, durante la stagione estiva, forse, si evidenzia maggiormente, perché probabilmente viene anche utilizzata di più, pensiamo, per esempio, ai baci.

In fondo, questo è il momento dell’anno in cui gli ormoni si muovono in velocità. In estate si formano nuove coppie, nascono e tramontano centinaia di flirt. “La stagione dell’amore viene e va”, per citare un’altra canzone straordinaria.

Per non fare brutte figure, quindi, sarebbe il caso di curarle e idratarle bene, in modo da renderle sempre morbide. Questo, ovviamente, non solo dal punto di vista estetico, ma anche per prevenire il normale invecchiamento.

La cosmetica ci offre moltissime possibilità per emendare al problema. Prodotti efficaci che aiutano a ridare vigore alla nostre labbra. Tuttavia, come spesso accade, ci possiamo industriare anche con il fai da te, per produrre in autonomia soluzioni che possano darci doppia soddisfazione. Quella dell’efficacia e quella della creatività.

Come fare un balsamo per le labbra in casa utilizzando il miele e alcuni ingredienti naturali che le renderanno davvero morbide

Oggi, quindi, andremo a vedere come preparare del balsamo per le labbra acquistando i giusti ingredienti e amalgamandoli tra loro. Poche gocce di diversi prodotti che, messe insieme, andranno a costituire un unguento particolarmente utile per reidratare le labbra, rendendole soffici e a prova di bacio. Andiamo a vedere gli ingredienti necessari per produrre una cinquantina di grammi di balsamo.

4 grammi di miele;

5,5 grammi di cera d’api;

3,5 grammi di olio d’oliva;

36 grammi di burro di karité;

1 grammo di vitamine E;

5 gocce di olio essenziale di lavanda.

Mettiamo a bagnomaria il burro di karité insieme alla cera d’api. Mescoliamo bene rendendo il composto fluido. Prima che si fondano completamente, andiamo ad aggiungere la vitamina E, fondamentale per la conservazione del prodotto finale. Quindi, metteremo il miele insieme all’olio di oliva, continuando ad amalgamare. Per ultimo, ecco le 5 gocce di olio essenziale di lavanda, con cui chiuderemo la preparazione. Versiamo in uno stampo o in un vasetto e lasciamo raffreddare.

Ecco, dunque, come fare un balsamo per le labbra in casa con degli ingredienti piuttosto semplici da acquistare. Un prodotto che durerà a lungo e che potrà essere utilizzato anche d’inverno per prevenire le screpolature. Da abbinare magari a una crema mani sempre fatta in casa con pochi e semplici consigli.

