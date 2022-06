La nausea è un disturbo davvero fastidioso e non piacevole da provare. Ciò che si potrebbe avvertire provando un tipico senso di nausea, potrebbe essere una leggera spossatezza. Che sarebbe accompagnata dalla voglia di vomitare. A volte, però, il vomito potrebbe non manifestarsi. Resterebbero presenti, ciononostante, un possibile disgusto per il cibo o un fastidio nel percepire alcuni odori. Sarebbero molteplici le cause per cui si potrebbe provare una sensazione di nausea.

A scatenare questo problema potrebbero essere stati di ansia, situazioni come la gravidanza, effetti collaterali dovuti all’utilizzo di farmaci. Oppure, la nausea potrebbe insorgere perché correlata a particolari patologie renali, circolatorie, gastrointestinali. In ogni caso, percepire un senso di nausea, per qualsiasi causa, indurrebbe a desiderare che questa scompaia nell’immediato.

I rimedi contro la nausea

Come abbiamo detto, la nausea potrebbe insorgere per i più svariati motivi. In caso di nausea correlata a una determinata patologia, porre rimedio sarebbe di esclusiva competenza del medico di fiducia. E questo allo stesso modo di una nausea causata da farmaci. In altri casi non legati a specifici motivi e patologie, potrebbe essere utile evitare di mangiare determinati cibi. Oppure non esporsi a stimoli ambientali che infastidiscono. Potremmo inoltre consigliare 3 rimedi naturali che potrebbero fornire una soluzione nell’immediato a un fastidioso senso di nausea.

Quando la nausea senza vomito è davvero un fastidio, 3 rimedi naturali potrebbero farla passare nell’immediato

Una nausea fastidiosa senza vomito potrebbe passare grazie allo zenzero. Masticare un pezzetto di questa radice potrebbe infatti aiutare contro questo disturbo. Questo perché la spezia sarebbe caratterizzata da proprietà antiemetiche. Se invece la nausea creasse il disgusto a ingurgitare qualcosa o a sentirne l’odore, potremmo provare un altro rimedio. Ossia usare la respirazione. Si può provare a inspirare piano con il naso, trattenere per qualche secondo il respiro ed espirare. Ripetendo questo esercizio di respirazione profonda più volte, la nausea dovrebbe scomparire.

Anche l’ultimo rimedio naturale consigliato non prevede l’ingestione di cibo. L’aiuto verrebbe dall’assumere una posizione sdraiata supina in un luogo comodo, come il letto o il divano. Si dovrebbe quindi porre sulla fronte un fazzoletto bagnato. In questo modo, si potrebbe alleggerire il senso di malessere e stare meglio quando la nausea senza vomito è davvero un fastidio.

Lettura consigliata

Sorprendenti i 3 rimedi naturali alternativi alla Tachipirina che abbasserebbero la febbre lieve e senza necessità di assumere farmaci antipiretici