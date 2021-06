Dopo un rialzo ininterrotto di oltre un anno, le azioni Reno De Medici sono in bilico tra un rialzo del 40% e un ribasso del 40%. Si trovano, infatti, in una situazione che è aperta a qualunque scenario futuro. Prima di andare a individuare i livelli da monitorare, analizziamo i fondamentali del titolo.

Qualunque sia il metodo utilizzato Reno De Medici risulta essere sottovalutato. Anche gli analisti che coprono il titolo sono molto ottimisti sul futuro del titolo. Il consenso, medio, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 40%. Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.57 volte il suo fatturato atteso per il 2021.

Le azioni Reno De Medici sono in bilico tra un rialzo del 40% e un ribasso del 40%: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Reno De Medici (MIL:RM) ha chiuso la seduta del 2 giugno a quota 1,054 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

L’incertezza che si osserva sul titolo deriva dalle tendenze contrapposte in corso sul time frame settimanale e su quello mensile.

Sul primo la tendenza in corso è ribassista, ma da qualche settimana ha trovato un valido supporto sul I obiettivo di prezzo in area 1,03 euro. La rottura di questo livello in chiusura di settimana aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso almeno fino in area 0,864 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione si trova in area 0,656 euro.

Sul mensile, invece, la tendenza è al rialzo, ma è bloccata dalla forte resistenza in area 1,095 euro. La rottura di questo livello in chiusura mensile aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 1,458 euro (III obiettivo di prezzo).

Per capire cosa succederà al titolo, Reno De Medici, quindi, monitorare area 1,03 euro in chiusura di settimana e area 1,095 euro in chiusura mensile.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

