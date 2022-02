Rinunciare al rossetto perché abbiamo superato i cinquant’anni è assolutamente sbagliato. Certo, ci sono degli errori che non dovremmo commettere per evitare di risultare volgari. Il rischio peggiore però è quello di finire per valorizzare i piccoli difetti e segni dell’età invece che le nostre labbra. Vediamo quindi qualche consiglio degli esperti make up artist per delle labbra perfette anche se abbiamo già soffiato sulle cinquanta candeline.

Per mettere il rossetto anche dopo i 50 e i 60 anni, teniamo presenti questi trucchi per non apparire volgari

Come prima cosa dobbiamo avere una buona base e quindi occorre preparare bene le labbra. Grazie ad un buono scrub preliminare potremmo aumentare la circolazione delle labbra e renderle idratate e pronte a ricevere il rossetto. Idratare non significa infatti ungere pertanto non metteremo a repentaglio la tenuta del make up. Al contrario una buona idratazione eviterà l’effetto a crepe veramente antiestetico. Oltre allo scrub è importante effettuare delle maschere idratanti specifiche per le labbra. Si prepara un’emulsione con un cucchiaino di miele e un cucchiaio da tavola di olio extravergine d’oliva. Si mescola bene fino a sciogliere il miele e si applica. Questa emulsione ha la particolarità di non smontarsi e mantenere una texture cremosa anche se lasciata in frigorifero. Non conservare oltre le due giornate.

La giusta base

Se abbiamo un problema a stendere il rossetto perché le nostre labbra sono poco uniformi, basterà utilizzare un primer. Questo prodotto rende uniforme la superficie delle labbra in modo da far scorrere meglio il rossetto. Inoltre andremo a tamponare il fondotinta sul contorno labbra con la spugnetta del trucco, la nostra beauty sponge. La zona agli angoli della bocca e sopra il labbro superiore è quella a cui badare maggiormente.

Matita contorno labbra: un piccolo trucco

Prima di parlare della matita contorno labbra nel dettaglio, possiamo svelare un’astuzia dei make up artist. Oltre che per il contorno, possiamo usare la matita per riempire interamente tutte le labbra per poi applicare il rossetto con più facilità. Funzionerà come una sorta di primer. Per quanto riguarda l’applicazione sul contorno labbra consigliamo la scelta di un colore di appena un tono più scuro rispetto al rossetto. Infatti un contorno troppo definito rischierebbe di evidenziare le rughette soprannominate codici a barre ossia quelle sopra l’arco di Cupido. Via libera invece all’applicazione due millimetri sopra il nostro reale contorno labbra per riguadagnare un po’ di volume.

I colori del rossetto

I colori devono essere non molto carichi: le nuances del rosa e del corallo si abbinano con qualsiasi outfit o make up. Il color carne è fra le tinte 2022 più gettonate ed è perfetto per coloro che hanno una carnagione scura od olivastra. Meglio evitare colori insoliti come tutta la gamma dei violacei, dei fucsia e dei porpora. Il rosso non è vietato ma deve essere supportato dal giusto make up occhi e da un abbigliamento adeguato. Fra perlato e opaco, meglio optare per la via di mezzo. I perlati sono troppo scintillanti così come i colori opachi rischiano di evidenziare delle labbra non più turgide. Un colore dalla consistenza cremosa saprà esaltare il trucco della nostra bocca e soprattutto mantenere l’idratazione a lungo.

Per mettere il rossetto anche dopo i 50, così come dopo i 60 anni, basiamoci su queste astuzie da truccatori professionisti.

Approfondimento

