In ogni stagione ci si adatta alla temperatura percepita e quindi ci si veste con magliettine e vestiti leggeri in estate, maglioni e cappotti in inverno. Le abitudini quotidiane cambiano, così come i passatempi o i luoghi di ritrovo, ma anche quelli dove trascorrere un weekend con i propri cari. Dalla spiaggia alle piste di sci o dalla campagna alle piste da pattinaggio, sono tanti i modi per svagarsi. Per quanto riguarda il cibo, il nostro corpo ha esigenze diverse ad agosto rispetto a gennaio.

In estate c’è il desiderio di qualcosa di fresco e leggero, si devono reintegrare i liquidi perduti col sudore e, quindi, si beve di più e abbiamo bisogno di meno calorie. In inverno le necessità sono diverse, c’è l’esigenza di introdurre più calorie attraverso cibi più sostanziosi, più grassi e con maggior quantità di zuccheri. Per quanto riguarda le bevande, alle fresche bibite estive si preferiscono calde tisane o cioccolate, magari con qualche biscotto o una fetta di torta. Tanti sono i dolci, infatti, che si comprano nella stagione fredda, ma altrettanti sono quelli che si possono preparare a casa, anche con pochi ingredienti.

Noci, mandorle con farina e arance e poco altro serviranno per preparare un energetico dolce invernale senza uova

Tra tanti dolci da preparare con la frutta secca ecco una versione del panejallu (pangiallo) laziale.

Ingredienti:

500 g di mandorle;

500 g di noci;

½ kg di nocciole;

500 g di zucchero;

500 g di uva passa;

400 g di farina 0;

5 fichi secchi;

100 g di cioccolato fondente;

100 ml di vino bianco;

50 ml di cognac;

50 ml di cointreau;

un’arancia.

Lavare con acqua tiepida l’uva passa, scolarla bene e metterla in una ciotola con la frutta secca tritata grossolanamente, il cioccolato fatto a pezzetti, il succo dell’arancia e la buccia grattugiata, il vino e i liquori. Coprire il contenitore e mescolare di tanto in tanto. Dopo 24 ore circa versare la farina e mescolare. Dividere il composto e formare delle pagnottelle e porle nelle teglie.

Coprire e lasciare riposare un giorno. Spennellare la superficie del dolce con acqua o liquore e poi versarvi un po’ di zucchero semolato. Cuocere il pangiallo in forno a 180 gradi per 45 minuti. Trascorso il tempo, lasciare raffreddare prima di affettarlo e servirlo. Noci, mandorle con farina e arance e altri buoni ingredienti rendono questo dolce sostanzioso e goloso.