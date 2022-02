Il riciclo creativo è una pratica utile ed efficace. Infatti, non tutti sono consapevoli che gli oggetti presenti nel nostro appartamento possono essere usati in tantissimi modi diversi. Quindi, anche quando vediamo che un oggetto in particolare non può più essere sfruttato per la sua funzione originaria, possiamo sempre reinventarlo. Basterà carpire il maggior numero di informazioni possibili e farsi venire sempre nuove idee brillanti ed interessanti, per poter mettere in pratica tutti i benefici del riciclo creativo. La creatività e l’inventiva saranno ovviamente sempre al primo posto ma, se non dovessimo avere idee, nessuna paura. Qui di seguito riporteremo dei consigli, che potranno sicuramente aiutare ad iniziare.

Il riciclo creativo può essere davvero formidabile in casa, soprattutto per le pulizie che spesso ci creano problemi

Il riciclo creativo può essere applicato a tantissimi oggetti, presenti nella nostra casa. E alcuni potrebbero sorprenderci più del previsto. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, abbiamo specificato come riutilizzare le scatole di pasta vuote, che solitamente buttiamo nella spazzatura. Oppure, anche in un altro articolo, abbiamo spiegato nell’esattezza come usare delle padelle, che ormai sono rovinate e vecchie e che non usiamo più per cucinare. Oggi, invece, analizziamo un utilizzo piuttosto interessante del pennellino del mascara, che potrebbe tornare utile nelle pulizie.

Che terribile spreco buttare lo scovolino del mascara finito visto che può esserci utile per pulire una zona complicatissima di casa

Potrebbe sembrare incredibile, ma anche un semplice pennellino del mascara si presta benissimo al riciclo creativo. Anzi, utilizzando questo oggetto, potremo rendere brillanti e lucenti proprio le piastrelle del nostro bagno, che spesso ci danno parecchi problemi. Utilizzarlo per questo scopo sarà davvero semplicissimo. Infatti, per prima cosa, ricordiamoci di pulirlo bene, lasciandolo in acqua per qualche ora con prodotti che possano eliminare ogni residuo del make up. Quando vedremo che ormai è completamente privo di qualsiasi traccia di mascara, allora potremo usarlo sulle nostre piastrelle del bagno. Quando vediamo zone tra una piastrella e l’altra piene di sporco difficile da togliere, usiamo il nostro scovolino.

In questo modo, ogni residuo verrà immediatamente raccolto e le linee tra le nostre piastrelle saranno completamente pulite. Perciò, dopo aver ricevuto queste informazioni, possiamo dirlo. Che terribile spreco buttare lo scovolino del mascara! Sapendo che potrà aiutarci a rendere le piastrelle del bagno più pulite e limpide che mai, sicuramente non vorremo più buttarlo via.

