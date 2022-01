Siamo a fine gennaio e il freddo si fa sentire in modo ancora decisamente insistente. Fuori casa bisogna coprirsi bene per non soffrire i rigori invernali e per farlo bisogna scegliere l’abbigliamento adeguato. Perciò, dopo aver indossato il nostro prezioso capospalla, non dovremmo rinunciare a un comodo paio di guanti.

Sono un accessorio che non solo permette di riscaldarci le mani, ma che completa il nostro outfit in maniera elegante e chic. Certo, l’importante è saper scegliere i giusti modelli che vanno di moda attualmente. A proposito, ecco qui di seguito qualche idea per i maschietti, perché possano sfoggiare un look invidiabile riparandosi a dovere.

I modelli più “in” del momento, soffici e comodissimi

La qualità dei guanti si vede anche dal materiale di cui si compongono. Senza dubbio, la pelle gioca un ruolo importante, perché dona charme e raffinatezza al prodotto in questione. I guanti di Bottega Veneta, per esempio, sono rivestiti di un delicatissimo strato di pelle marrone semi-lucida. La fodera è in morbido cashmere, caldo e soffice. Completano tutto le rifiniture in seta e i bordi elasticizzati.

Burberry segue a ruota, con il suo modello in doppio materiale. Sopra, un delicato cotone tecnico con stampe in tartan; sotto, uno strato in pelle nera con le cuciture che risaltano in bella vista. L’elemento riscaldante è la comoda fodera in cashmere all’interno.

Per mantenere le mani calde con stile ecco i guanti da uomo più eleganti dell’inverno perfetti su giacche, cappotti e cardigan

Per proseguire proponiamo dei modelli di guanti in nappa, un materiale simile alla pelle e altrettanto morbido al tatto. Sono in nappa lucida arancione i guanti di Prada, che regalano uno sguardo agli anni ’70. Si distinguono per la piccola zip sul dorso e il triangolo col nome del logo. Per esaltare il nostro look proviamoli con un cappotto cammello.

Anche l’Italia è patria di stile e lo dimostra col modello messo a disposizione da Ermenegildo Zegna. Rivestiti in nappa marroncina, i guanti propongono delle cuciture in risalto che gli donano un design alternativo. Ed ecco l’elemento distintivo: la placca di metallo con inciso il logo. Una volta infilate le mani, potremo scaldarci poi con la calda fodera di lana.

Un consiglio di abbinamento? Per mantenere le mani calde con stile proviamo dei guanti in pelle con camicia rigata, giacca trapuntata e pantaloni in lana. Ai piedi un comodo paio di stivali alpini, perfetti per combattere il gelo pungente.