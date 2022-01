Avevano ragione le nonne a riciclare la cenere del camino grazie al suo inaspettato utilizzo in giardino e sul bucato

Durante l’inverno il camino è molto utilizzato in casa perché ci permette di scaldare l’ambiente in modo efficace ed economico. Inoltre, il camino ci trasmette un’atmosfera calda ed accogliente ed è un perfetto scenario anche in presenza di ospiti in casa.

Ovviamente però è importante prendercene cura e per pulire il camino velocemente potremmo utilizzare quest’oggetto di uso comune che spesso si usa in cucina.

Molti hanno l’abitudine di gettare via la cenere, però potremmo facilmente riciclarla e utilizzarla in casa. Infatti, avevano ragione le nonne a riciclare la cenere che accumuliamo quotidianamente, sia per la sua efficacia che per il risparmio notevole sui detergenti.

La cenere può essere riutilizzata in diversi modi, anche perché è una sostanza naturale ricca di proprietà.

Infatti, può essere riutilizzata direttamente in giardino e nell’orto. Così, invece di buttarla, ci porterà incredibili benefici.

Sembrerebbe infatti avere un potere sbiancante, per cui potremmo far tornare i nostri capi bianchi in poco tempo tramite una procedura semplicissima.

Per prima cosa, sarà necessario prelevare dal camino la cenere rimasta e iniziare a setacciarla con l’aiuto di un colino, così toglieremo tutti i residui di carbone. Riponiamo poi la cenere all’interno di un contenitore di vetro, in questo modo l’avremo sempre a disposizione all’occorrenza.

Avevano ragione le nonne a riciclare la cenere del camino grazie al suo inaspettato utilizzo oltre che in giardino anche sul bucato

Per sfruttare questo metodo basterà procurarci una bacinella, riempirla d’acqua calda fino a metà ed aggiungere un bicchiere colmo di cenere.

Dovremo poi immergervi il capo da sbiancare per circa 30 minuti; non c’è da preoccuparsi se estraendolo noteremo la presenza di piccolissimi puntini neri dovuti alla cenere. Questi spariranno col passaggio successivo. A questo punto, dovremo lavare il capo a mano o in lavatrice, utilizzando possibilmente un detersivo neutro.

Infine, facciamolo asciugare stendendolo bene e noteremo che il capo sarà nuovamente bianco come appena acquistato.

In caso di macchie

Molti non sanno che, in caso di macchie sui nostri capi bianchi, è possibile risolvere il problema grazie all’acqua ossigenata. Anche il latte sembrerebbe efficace per smacchiare e ammorbidire i nostri capi bianchi. Dovremo solamente versare del latte freddo in una bacinella, all’interno della quale metteremo i capi a mollo per un paio d’ore prima di metterli in lavatrice.

Lettura consigliata

Non solo fondi di caffè e cenere, ecco come riutilizzare anche i tappi di sughero inaspettatamente per casa e giardino