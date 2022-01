Ultimo weekend del primo mese dell’anno, con le stelle pronte a dirci quali saranno i segni più fortunati. Scopriamo di chi stiamo parlando.

I primi 3 segni zodiacali

Con un carico di pianeti contro, sarà un weekend da dimenticare per gli amici Ariete, specie in famiglia, con il partner e nei rapporti sociali. Andrà meglio il lavoro, anche se la lucidità non sarà all’altezza dei tempi migliori.

Con la Luna a favore e la protezione dei pianeti, è in arrivo un weekend magico per i nati Toro. Possibili vincite al gioco, forma fisica invidiabile e tanto desiderio di eros e passione domineranno le giornate di sabato e domenica.

Giove in quadratura renderà tutto difficile per gli amici Gemelli. Andrà meglio in amore rispetto al lavoro, dove le entrate risulteranno inadeguate agli sforzi. Per chi invece è alla ricerca di una sistemazione ufficiale e/o migliore, ecco 7 lavori senza laurea richiestissimi nel 2022 e pagati anche fino 4.000 euro.

Da Cancro a Vergine, ecco l’oroscopo del weekend dal 28 al 30 gennaio

Weekend cupo per gli amici Cancro, con la sfera affettiva che non gira a dovere. Malinconici e a tratti rancorosi, le stelle consigliano cautela per la salute.

Molto bello, invece, il cielo astrale dei nati Leone. Vincenti sul lavoro, carismatici tra gli amici, dotati di giusto sex appeal con il partner. Gli astri concedono 72 ore memorabili, unica attenzione a tavola e alla guida: il rigore sarà d’obbligo.

Un grande recupero, e non solo sul piano delle energie, attende gli amici Vergine. Già da oggi sarà forte la voglia di entrare in modalità weekend. Gli astri consigliano di curare l’alimentazione e di potenziare la forma fisica. Al riguardo, ecco cosa scegliere tra corsa e camminata, cosa è più indicato e fa stare meglio.

Salute di ferro e passione alle stelle per questi 2 segni zodiacali nel weekend dal 28 al 30 gennaio

Per gli amici Bilancia, la parola chiave del finesettimana sarà una sola: cautela. Si faranno sentire gli acciacchi, specie a schiena, denti e ossa. Con Marte, Luna e Giove in quadratura le cose non andranno meglio in famiglia o con il partner.

Grintoso e positivo, invece, il cielo astrale Scorpione. In particolare, si segnalano lavoro e sentimenti al top. Una fuga d’amore in due è quello che le stelle consigliano per questo weekend.

Privi dell’appoggio di Marte e Mercurio, non sarà un weekend facile per il Sagittario. Bene in amore ma non nel lavoro, dove mancheranno le intuizioni e la fortuna in generale.

Gli ultimi 3 segni dello zodiaco

Con la Luna nel segno, oltre all’influsso di Mercurio e Giove, sono in arrivo 3 giorni da favola per gli amici Capricorno. Dalle coccole alla passione sfrenata, la voglia di intimità sarà forte e incontenibile. Ottimo il cielo anche in merito al gioco, le idee vinti al lavoro e lo stato di grazia della salute. Quindi anche per loro salute di ferro e passione alle stelle.

Fine settimana tranquillo per i nati Acquario, in virtù della posizione neutra dei pianeti. Meglio approfittarne per ricaricare le pile con un hobby, una giornata di spa, una gita fuori porta.

Il lavoro sarà l’unica nota stonata (incompresi e/o nervosismo) del weekend per i nati in Pesci. Molto meglio il rapporto a due, invece, specie nelle giornate di venerdì e sabato.

