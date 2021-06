Questi giorni hanno messo a dura prova la nostra resistenza al caldo e solo chi ha un condizionatore è riuscito a rinfrescare gli ambienti di casa. Le temperature sono salite alle stelle e trovare un po’ di sollievo è stato difficile.

Con l’avvento dell’estate i condizionatori si sono rivelati l’acquisto più sensato dell’anno, senza loro, stare in casa sarebbe stato quasi impossibile. Questo elettrodomestico presuppone, però, la giusta manutenzione.

L’azione principale da fare periodicamente è la pulizia dei filtri, e non solo, come spiegato in questo articolo. Gesti indispensabili affinché funzioni nel migliore dei modi e soprattutto per la nostra salute. Spesso capita, però, che l’aria fresca che emana, non abbia proprio un odore gradevole, anzi sembra quasi che diffonda puzza. Prima causa fra tutte è il filtro, se è sporco e pieno di polvere, abbiamo trovato il problema.

Per avere sempre un odore piacevole di pulito, esistono dei trucchetti semplici, vediamo, quindi, come fare per rendere l’aria dei condizionatori sempre profumata e gradevole in pochi gesti.

Profumatore filtri

Dopo aver disinfettato e pulito a dovere i filtri, si può tranquillamente usare un classico diffusore di fragranze per auto, da posizionare sul filtro.

In vendita, poi, a pochi euro, esistono degli appositi deodoranti, con varie essenze, che rinfrescano l’aria e sono adatti a diversi modelli. Una volta tolto il coperchio del condizionatore, si potranno posizionare sui filtri antipolvere. Per un risultato ancora più soddisfacente, si potrà acquistare un filtro ai carboni attivi, utile per assorbire le impurità e a ridurre i cattivi odori, facile da montare.

Gocce e igienizzante

Se scegliamo di utilizzare gocce di essenze direttamente sul filtro, come limone o menta, non bisognerà esagerare, ne basteranno un paio.

È più raccomandabile, però, un’igienizzante spray, semplice e comodo da usare. Si spruzza direttamente sui filtri, neutralizza germi e batteri, contemporaneamente dona agli ambienti fragranze fresche con essenze floreali.

Ecco come fare per rendere l’aria dei condizionatori sempre profumata e gradevole in pochi gesti.