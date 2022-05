Nuova offerta di lavoro alle Ferrovie dello Stato che recluta 40.000 figure professionali per diversi posti fino al 2031

Le offerte di lavoro e i concorsi pubblici continuano a stupirci. Se prima tutto si era fermato, provocando una situazione di stallo e di disoccupazione, adesso la questione è migliorata, eccome. La ripresa dalla crisi economica sembra stia dando i suoi frutti.

Infatti, le grandi aziende stanno ampliando le proprie strutture e si stanno espandendo nei propri settori, attraverso grossi investimenti. Grazie a quest’espansione, serve più manodopera e si cerca soprattutto il migliore team possibile.

Ecco perché molte aziende sono alla ricerca di tante e nuove risorse da inserire nel proprio organico. Per esempio, leader in Italia, Poste Italiane cerca 25.000 risorse. Allo stesso modo, è giunta da poco la nuova offerta di lavoro delle Ferrovie dello Stato, azienda in cui vi è la possibilità di essere assunti.

Questo massiccio reclutamento risponde ad un nuovo organigramma composto da quattro poli, ognuno dei quali dedicato ad una sezione: infrastrutture, logistica, passeggeri e urbano. Questa nuova “gestione” prende il nome di Piano Industriale e ha il suo inizio nel 2022 e terminerà nel 2031. Infatti, fino al 2031, Ferrovie dello Stato continuerà a cercare personale.

Le risorse ricercate

Qualche giorno addietro è stato comunicato dalle Ferrovie dello Stato che saranno eseguiti ingenti investimenti, dai quali nascerà l’esigenza di cercare nuovo personale. Stiamo parlando di circa 40.000 nuove assunzioni, le quali saranno il fulcro dell’innovazione in questo settore.

Si punta, infatti, sulle risorse umane, la parte più importante per la crescita e il miglioramento dell’azienda. A tale scopo, è previsto il reclutamento di tante e diverse figure professionali. Si cercheranno dai macchinisti, agli operai, fino agli ingegneri. Insomma, tutte figure utili e indispensabili nel campo dei trasporti, da inserire nella nuova struttura divisa nei quattro poli citati poc’anzi.

Nuova offerta di lavoro alle Ferrovie dello Stato che recluta 40.000 figure professionali per diversi posti fino al 2031

Per presentare la propria candidatura bisogna andare sul sito delle Ferrovie dello Stato, nella sezione Lavora con noi. Tuttavia, prima sarebbe il caso di ottenere maggiori informazioni attraverso la lettura del Piano Industriale. Ciò nonostante, nella medesima sezione, è possibile visionare ulteriori offerte di lavoro.

Ferrovie dello Stato è una grandissima società italiana e proprio per questo motivo sta cercando di migliorare le proprie prestazioni a vantaggio dei clienti. Uno dei punti da realizzare entro il 2031 sarà quello di rendere il trasporto più sostenibile, attraverso fonti rinnovabili, e accessibile.

Cosa aspettiamo? Inviamo il curriculum e incrociamo le dita.

Lettura consigliata

Occhio a quest’offerta di lavoro di una famosa azienda che cerca 400 risorse anche senza esperienza tra diplomati e laureati