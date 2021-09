Mani secche e screpolate: un problema di cui molti uomini e donne tendono a soffrire con l’arrivo dell’inverno. Il gelo causa spesso lo screpolamento della pelle, con conseguenti inestetismi e fastidi dovuti all’irritazione. Le mani hanno dunque bisogno di essere reidratate e curate. Un aiuto in tal senso può venire dalle numerose creme mani in commercio. L’importante è che si sappia come scegliere quella giusta ed evitare di acquistare prodotti che hanno un costo alto e che non ne rispecchia il valore effettivo.

In tal senso viene in aiuto un’indagine effettuata da Altroconsumo, l’associazione per la tutela e la difesa dei consumatori con sede a Milano. L’indagine ha preso in considerazione ben 14 creme per le mani di diverse marche e fasce di prezzo. L’associazione ha stilato una classifica nella quale le ha disposte dalla migliore alla peggiore.

Per mani sempre morbide e idratate ecco la crema più conveniente da acquistare tra queste 14 secondo un’indagine

La crema risultata migliore secondo i test è Glysolid Crema Mani Classica. Il costo di una confezione di medie dimensioni si aggirerebbe attorno ai 2,29 euro, come riportato da Altroconsumo stesso. L’associazione le ha affibbiato un punteggio di 78 su 100, classificandola come un prodotto di “ottima qualità”.

Al secondo posto, c’è Kaloderma Nutre Burro Mani con un punteggio di 77 su 100 e il costo medio di 2.31 euro a confezione.

Il prodotto più conveniente da acquistare tenendo conto del rapporto qualità/prezzo sarebbe però un altro, cioè CIEN (LIDL) Sos concentrated hand cream, dal prezzo medio di 0.99 euro. Ha ottenuto un punteggio di 75 su 100 e anche questo è classificato come un prodotto di “ottima qualità”, la terza migliore delle 14 creme mani analizzate.

Le altre creme analizzate da Altroconsumo

Ecco l’elenco delle altre 11 creme analizzate dall’associazione, in ordine dalla migliore alla peggiore:

Leocrema Crema Mani Nutriente Intensiva;

Carrefour Crema Mani Idratante;

La Roche Posay Lipikar Xérand Creme Mains Reparatrice

Nivea Crema Mani Nutriente;

Yves Rocher Nutrizione Crema Mani Ultranutriente;

Avéne Cold Cream Crème Mains Concentrée

Neutrogena Crema Mani Concentrata Non Profumata;

Eucerin Urea Repair Plus 5%

Lavera Basis Sensitiv Crema Mani Trattamento Intensivo;

Shiseido Advanced Essential Energy;

L’Occitane Creme Mains Beurre De Karité.

Di queste, la prima ha preso un punteggio di 74 su 100 e l’ultima di 58 su 100, risultando di qualità media. La maggior parte dei prodotti si è dunque rivelata molto efficace secondo l’indagine condotta da Altroconsumo.

Quali sono i criteri con cui l’indagine è stata condotta?

Per mani sempre morbide e idratate ecco la crema più conveniente da acquistare tra queste 14 secondo un’indagine. I punteggi che abbiamo riportato sono sempre frutto della valutazione delle seguenti caratteristiche di ciascun prodotto: la qualità dell’etichetta, la prova in laboratorio e la prova d’uso.

L’analisi in laboratorio tiene conto di due parametri: l’efficacia idratante e l’efficacia protettiva. La prova d’uso si serve di volontari che testano il prodotto per un periodo di prova, al termine del quale compilano un questionario riguardante parametri come l’efficacia percepita della crema e altre caratteristiche, tra le quali spiccano la sua untuosità, la profumazione, la consistenza e l’assorbimento.

Approfondimento

Per una pelle sempre giovane ecco la crema antirughe più conveniente tra queste 12 secondo un’indagine