In Italia esistono diverse associazioni che operano per la difesa dei diritti dei consumatori. Alcune di queste, come Altroconsumo, conducono indagini con lo scopo di selezionare i prodotti migliori da acquistare tenendo conto del rapporto tra prezzo e qualità. Un’indagine su dodici creme antirughe di varie fasce di prezzo presenti sul mercato ha stabilito che la crema risultata più efficace dai test condotti è Clarins Multi-Active Jour.

Il prodotto ha ottenuto un punteggio di 65 su 100 e Altroconsumo la definisce “di buona qualità”. Come risulta dal sito ufficiale dell’azienda produttrice, il costo è di 66,00 euro per una confezione media.

Anche se è questa la crema che ha ottenuto i risultati in laboratorio migliori secondo Altroconsumo, quella con un migliore rapporto qualità/prezzo è un’altra: Garnier Bio Crema Antirughe.

Garnier Bio Crema Antirughe ha ottenuto risultati complessivamente buoni nelle prove pratiche e di laboratorio. Il punteggio complessivo attribuitole da Altroconsumo è di 63 su 100.

In base all’analisi di laboratorio, il prodotto ha ottenuto una valutazione di 4 su 5 stelle per efficacia come prodotto antirughe e di 3 su 5 per l’efficacia come idratante per la pelle. La prova d’uso avrebbe rivelato che la crema ha una buona consistenza, tende a non risultare particolarmente unta e appiccicosa sulla pelle e si assorbe facilmente. Ciascuno dei parametri citati è stato valutato con 4 stelle su 5. Come risulta dal sito ufficiale dell’azienda produttrice, il costo di una confezione di medie dimensioni di questa crema è di 8,69 euro.

Una breve descrizione del prodotto

La crema dovrebbe la sua efficacia alle proprietà rigeneranti dell’olio essenziale di lavanda bio e agli antiossidanti della vitamina E.

Quali erano gli altri prodotti coinvolti nell’indagine?

Per una pelle sempre giovane ecco la crema antirughe più conveniente da acquistare tra queste 12 secondo un’indagine. Oltre a quelle già citate, Altroconsumo ne ha analizzate altre dieci per stilare una classifica. Eccole in ordine dalla migliore alla peggiore, almeno secondo i dati raccolti dall’associazione:

Eucerin Hyaluron Filler Antietà.

L’Orèal Paris Revitalift Trattamento Giorno Antirughe Extra-Rassodante

Nivea Q10 Power Anti-Rughe

Biotherm Blue Therapy Accelerated

Avène Physiolift Giorno Emulsione Levigante

Vichy Lifactiv Collagen Specialist

Olaz Rigenerist Formula Avanzata Antietà

Cien (LIDL) Q10 Azione Antirughe Crema Giorno

Weleda Rosa Mosqueta Trattamento Giorno Levigante

Caudalie Premier Cru La Crema.

Come è stata condotta l’indagine?

Le creme sono state testate sia presso un laboratorio specializzato che da trenta volontarie, che l’hanno applicata mattina e sera per 28 giorni su metà del volto. Sull’altra metà, avevano applicato un’altra crema idratante per operare un confronto. Nessuna di loro era a conoscenza di quale crema stesse testando. Al termine di questo lasso di tempo, hanno compilato un questionario per valutarne le diverse caratteristiche e hanno sottoposto le loro pelli a misurazione dell’efficacia idratante e antirughe dei prodotti.