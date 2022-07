Molto presente in casa, soprattutto in cucina o in bagno, l’acciaio è indubbiamente uno dei materiali più amati e resistenti che ci sono in circolazione. Una lega ferrosa composta da ferro e carbonio che lo rende molto versatile, al punto da poter essere utilizzato in diversi ambiti. Dal piano cottura, al lavello fino ad alcuni complementi d’arredo.

Mantenere, nel tempo, la brillantezza originale dell’acciaio non è sempre un’impresa facile. Molto spesso, infatti, calcare, macchie e ossidazioni varie compromettono il materiale anche in modo significativo. Tuttavia, per lucidare l’acciaio ossidato, macchiato o arrugginito senza rovinare le superfici possono bastare pochi minuti. L’importante è conoscere i trucchetti giusti. Inoltre, bisogna prestare attenzione ad alcuni errori molto comuni che ci fanno rovinare le superfici senza saperlo.

In verità, in commercio esistono tantissimi prodotti validi, tuttavia, possiamo anche sfruttare l’azione di alcuni ingredienti naturali che, probabilmente, abbiamo già in casa.

Dunque, per lucidare l’acciaio ossidato, macchiato o arrugginito senza rovinare la brillantezza bastano 5 minuti e questi metodi naturali

Partiamo dalla pulizia delle pentole, una miscela di limone e aceto dovrebbe bastare per lucidare e sgrassare il fondo annerito. Strofinare delicatamente con una spugnetta e poi risciacquare con un panno morbido.

Per rendere lucide le superfici in acciaio, una miscela di acqua e aceto è perfetta. Altro ingrediente molto amato per questo tipo di pulizie è il bicarbonato. Basterà creare una crema densa con 3-4 cucchiai di bicarbonato e un po’ d’acqua. Poi, strofinare con uno spazzolino da denti.

Non tutti sanno che anche il dentifricio è un buon prodotto per lucidare l’acciaio. Si consiglia di applicarlo sulle superfici e strofinare sempre con un panno morbido.

Per rendere come nuovi utensili e pentole in acciaio piuttosto ossidato, bisognerà mettere in ammollo, gli oggetti in acqua, aceto e succo di limone. In questo caso, il tempo di allunga e ci sarà bisogno di 4-5 ore. Poi, strofinare delicatamente con una paglietta leggera.

Per pulire l’acciaio arrugginito, invece, potrebbe servire una pasta composta da sale e succo di limone da passare sulle superfici. Lasciare agire per 5 minuti e poi rimuovere con una spugnetta e lucidare con un panno morbido.

Altro rimedio, singolare ma efficace, è quello della cipolla. Cospargere mezza cipolla con dello zucchero e passare sull’acciaio arrugginito (usando la cipolla come spugna).

Per l’acciaio graffiato, invece, i prodotti naturali sembrerebbero poco efficaci. La soluzione ideale è acquistare dei kit specifici che consentono di riempire i piccoli segni.

