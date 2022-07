Che sia bianco, rosso o rosato, il vino è amatissimo e molto gettonato per un pranzo o una cena in compagnia. Una volta stappata la bottiglia, però, può succedere di non riuscire a finirla. Dunque, bisognerà adoperarsi per conservarla al meglio, evitando che il vino si rovini. D’altronde, dopo qualche giorno l’aroma e il gusto del vino cambiano inevitabilmente a causa dell’ossidazione a contatto con l’aria.

Dunque, oltre a conoscere la temperatura giusta per servire un ottimo vino e sorprendere gli ospiti, bisognerà anche capire come conservare al meglio le bottiglie di vino già aperte.

In realtà, dicono gli esperti, non esiste una durata standard che possa essere valida per tutte le tipologie di vino. Tuttavia, per non compromettere le proprietà e le caratteristiche organolettiche del vino e mantenere intatte le qualità di questa bevanda molto amata c’è bisogno di seguire una serie di regole.

Dunque, per conservare il vino aperto e farlo durare più a lungo sono questi i segreti degli esperti

Non tutti sanno che, in generale, i vini rossi si mantengono più a lungo di quelli bianchi.

In genere, si consiglia di conservare le bottiglie in un luogo fresco e senza luce, oppure in frigo per un giorno o due, in posizione verticale e tappate. Con un tappo anti ossidazione il vino rosso può mantenersi anche per 5-6 giorni. Le bottiglie con il tappo in sughero, invece, dovrebbero conservarsi massimo per 3 giorni, prima di perdere un po’ di qualità. Di solito, per evitare cattivi odori del tappo, quello in sughero va girato, tagliato (perché la parte superiore di solito è sempre più ampia di quella inferiore), e poi usato per tappare. Tuttavia, molti esperti sconsigliano di utilizzare di nuovo il tappo di sughero per evitare che i trucioli possano cadere nel vino. Ma quanto dura il vino una volta stappato?

Consigli utili

Come detto in precedenza, esistono diverse tipologie di bevanda, tuttavia, per conservare il vino aperto e farlo durare più a lungo bisognerebbe ricordare che: tutti i tipi di vino, una volta aperti, si conservano necessariamente in frigo.

I vini molto tannici e acidi, come il Nebbiolo o il Cabernet Sauvignon manterranno intatte le caratteristiche per 2-3 giorni. I vini ad alta gradazione resistono anche per 4 –5 mesi.

Poi, i vini passiti, più zuccherini e dall’elevata gradazione alcolica, possono durano dai 7 ai 20 giorni. una settimana. I vini liquorosi, invece, si mantengono ancora per più tempo. Possono arrivare anche ai 28-30 giorni conservati perfettamente in frigo.

Ricordiamo anche che il vino che si altera, si dice che si trasforma in aceto. Non sarà piacevole ma non è pericoloso o tossico.

