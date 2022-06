Seguire il ritmo delle stagioni ci consente di mangiare in modo più gustoso ma soprattutto più sano. Infatti, sebbene ormai siamo abituati a trovare tutto quello che desideriamo sugli scaffali del supermercato, sarebbe opportuno scegliere prodotti di stagione. Questo è un discorso che non solo vale per le verdure ma anche per il pesce. Non a caso recentemente avevamo suggerito un economico pesce di stagione ricchissimo di omega 3.

Oggi invece realizzeremo un cremoso piatto di pasta utilizzando un legume tipico della stagione primaverile e estiva, le fave.

Ingredienti e preparazione

Spesso abbinate ad ingredienti dal sapore deciso, le fave possono essere abbinate con successo anche al pesce. Ma ecco un primo piatto di pesce irresistibile. Quello che abbiamo scelto per la ricetta di oggi è il pesce spada.

Per la ricetta gli ingredienti necessari sono:

trancio di pesce spada;

pasta a piacere;

fave fresche o decongelate;

cipollotto;

pecorino;

salvia;

pangrattato.

Cominciamo tagliando finemente il cipollotto e mettiamolo in padella assieme ad un filo di olio. Una volta appassito aggiungeremo le fave già pulite e porteremo a cottura, magari aggiungendo un mestolo di brodo vegetale o acqua calda.

Mentre le fave sono in cottura tagliamo il trancio di pesce spada a tocchetti non troppo piccoli e condiamoli con olio e un paio di foglie di salvia.

Potrebbe sembrare un abbinamento azzardato ma il pesce spada ha un sapore deciso e intenso, simile alla carne, pertanto ben si sposa con le erbe aromatiche.

Ecco un primo piatto di pesce con verdure di stagione da preparare in poco tempo spendendo poco

Quando le fave saranno cotte procederemo a frullarle fino a ridurle in un crema di un bellissimo verde brillante. Fatta la crema, mettiamola da parte e su un padellino renderemo croccante il pangrattato. Per farlo dovremo disporre un filo d’olio in padella e aggiungere in pangrattato fin quando questo non avrà assunto un colore dorato.

Mettiamo a cuocere la pasta che preferiamo in abbondante acqua salata per tre quarti della cottura poi scolarla nella crema di fave. Nella stessa padella aggiungeremo anche il pesce spada che in pochi minuti sarà cotto ma non stoppaccioso.

Una volta cotta la pasta, spengiamo il fuoco e spolveriamo con un pizzico di pecorino per poi disporre sui piatti. Non resta che guarnire il piatto con il pangrattato croccante e gustare ben caldo.

Lettura consigliata

Invece degli spaghetti alle vongole ecco come condire la pasta con un fenomenale sugo di pesce