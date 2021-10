Il 15 ottobre è partito da Milano Linate il primo volo ITA Airways diretto a Bari. La compagnia aerea nazionale ha preso il posto della storica Alitalia. La flotta è composta da 52 aerei e opera con 44 destinazioni. ITA Airways offre le seguenti classi di viaggio:

Business class lungo raggio;

Business class medio raggio;

Premium economy;

Economy.

Chi sta programmando un viaggio nel lungo weekend di fine ottobre, potrebbe approfittare del FlightPass della ITA Airways. Questo sistema può fare risparmiare tempo e soldi.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Per le prossime vacanze ecco come viaggiare in aereo spendendo poco e risparmiando tempo con questa compagnia italiana. Scopriamo gli incredibili vantaggi

Prezzi convenienti che non aumentano dopo la prenotazione.

Personalizzazione, ossia si possono scegliere una o più destinazioni, le classi di viaggio (Economy o Business), numero di viaggi (da 6 a 24).

La prenotazione può essere effettuata da 90 giorni a 4 ore dalla partenza (tranne alcuni aeroporti segnalati dalla compagnia).

Si possono prenotare fino a un massimo di 24 passeggeri.

Inoltre, fino a 4 ore prima della partenza (tranne alcuni casi segnalati dalla compagnia aerea) con la Freedom Option si possono cambiare data e ora della partenza e aggiungere i nominativi dei passeggeri.

Abbiamo trovato una buona soluzione e quindi, per le prossime vacanze ecco come viaggiare in aereo spendendo poco e risparmiando tempo con questa compagnia italiana. Per maggiori informazioni si rimanda al sito ufficiale.

Voliamo a Bari con ITA Airways. Cosa mangiare e cosa visitare

Una delle destinazioni di questa neonata compagnia aerea italiana è Bari.

La città pugliese ha origini probabilmente greche ed è tra le più grandi per numero di abitanti nel Sud Italia. Si trova vicino a località preferite per le vacanze estive, come Polignano e Monopoli. Tra i luoghi famosi da visitare ci sono il Castello normanno-svevo, il Teatro Petruzzelli, la Pinacoteca e la Basilica di San Nicola. Le reliquie del santo sono meta di pellegrinaggio da ogni parte del mondo. Originariamente si trovavano a Myra (antica città della Licia, nell’attuale Turchia) e furono trasportate in Puglia nell’XI secolo. Nella Basilica trovano posto pure doni votivi di re Carlo II d’Angiò, varie icone russe e bottiglie con la santa manna (liquido che si forma sulla tomba di San Nicola). Tra i piatti tipici pugliesi che si possono gustare a Bari abbiamo le celeberrime orecchiette alle cime di rapa, la focaccia e i pasticciotti. Questi dolci irresistibili sono fatti da una pastafrolla che racchiude una squisita crema.

Non resta che pianificare un bel viaggio in aereo per scoprire questa perla pugliese.