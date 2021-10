In un precedente report (Dove si trova il livello oltre il quale le azioni Seri Industrial riprenderanno la loro corsa al rialzo?) avevamo individuato in area 8,88 euro il livello oltre il quale una forte ripresa sarebbe stata sostenibile. Dopo alcune settimane di tentativi la chiusura del 15 ottobre ha finalmente portato al break rialzista aprendo le porte a un ulteriore rialzo. Quindi, la chiusura settimanale lancia le azioni Seri Industrial verso un rialzo di oltre il 30%.

Questa, infatti, la distanza che separa le attuali quotazioni dalla massima estensione del rialzo in area 12,88 euro (III obiettivo di prezzo). Lungo questo percorso rialzista c’è un ostacolo intermedio in area 10,86 euro oltre il quale si confermerebbe lo scenario che vede il raggiungimento di area 12,88 euro. Da notare che il rialzo dell’ultima settimana non solo è stato interessante in termini quantitativi (+20,88%), ma anche in termini qualitativi. Non solo, infatti, è stato confermato il segnale di acquisto dello Swing Indicator, ma anche i volumi si sono confermati in crescita. Ci sono, quindi, i presupposti per una continuazione del rialzo in corso.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 8,88 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire al ribasso la tendenza in corso.

Il rialzo è sostenuto da molti punti di forza della società. In particolare, secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita. Inoltre, in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 12% circa.

Seri Industrial (MIL:SERI) ha chiuso la seduta del 16 settembre in ribasso del 1,04% rispetto alla seduta precedente al prezzo di 7,58 euro.

Time frame settimanale