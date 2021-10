Diciamo addio a scomodità e disagio durante questo momento mensile con questo indumento etico ed economico

Le mestruazioni sono un evento naturale, che coinvolge le donne in età fertile e che comporta spiacevoli dolori e perdite ogni mese. Infatti, in questi giorni del mese, tra crampi e mal di pancia, molte donne si sentono deboli e fuori forma. In più, con i classici assorbenti spesso ci si sente a disagio o sporche. E per quelle più attente alla sostenibilità, c’è anche il problema di inquinare con prodotti usa e getta.

Fortunatamente, esistono diverse alternative più confortevoli degli assorbenti, molte delle quali sostenibili. Tra queste, una delle alternative più apprezzate sono le mutande assorbenti e continuando a leggere vedremo di cosa si tratta.

Ogni donna usa, in media, oltre 10.000 assorbenti nel corso della vita. Questi numeri sono davvero elevatissimi e costituiscono un costo per le donne, ma anche per il pianeta. In più, oltre ad essere cari e ad inquinare, gli assorbenti sono scomodi e non tutte le donne si sentono a loro agio ad indossarli. Ecco perché sarebbe molto meglio optare per un’alternativa comoda, riutilizzabile e che non inquini.

Le mutande assorbenti sono un’alternativa green, economica e comoda ai classici assorbenti o tamponi usa e getta. Si tratta di semplici mutande lavabili e quindi riutilizzabili, da usare in quei giorni del mese. A guardarle sono delle comunissime mutande, che però assorbono il sangue e neutralizzano gli odori sgradevoli.

Poi, una volta tolte, le mutande non si getteranno via, come avviene per tamponi e assorbenti, ma si laveranno. Si possono lavare o a mano, in acqua fredda con del semplicissimo sapone di Marsiglia, o in lavatrice con il programma per i delicati. Attenzione a non usare né l’ammorbidente né la candeggina, per non rovinare le mutande.

Perciò, è questa la soluzione economica, sostenibile e decisamente comoda per affrontare le mestruazioni senza disagi.

Pro e contro delle mutande lavabili

Con questo indumento etico ed economico, le mutande lavabili, diciamo addio a scomodità e disagio durante questo momento mensile. Questa scelta offre numerosi vantaggi. Infatti, come abbiamo accennato, le mutande neutralizzano i cattivi odori. In più, sono riutilizzabili a lungo e perciò rappresentano un notevole risparmio economico, e sempre per questo sono una scelta etica.

I tessuti di cui sono fatte sono pensati per rimanere asciutti a lungo, evitando la fastidiosa umidità tipica di questi giorni del mese. Ecco perché le mutande assorbenti sono una scelta ideale per le pelli sensibili o per chi soffre spesso di irritazioni.

Di contro, queste mutande comportano una spesa iniziale non trascurabile. Ne servono almeno 6, considerando che durano fino a 8 ore e si cambiano circa 3 volte al giorno.

Per cui, valutando i pro e i contro, le mutande lavabili sono decisamente un’ottima scelta per sé stesse e per il pianeta.