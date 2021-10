Le mani sono una parte del corpo importantissima ma molto spesso bistrattata. Le usiamo per tutto, senza le mani la nostra vita sarebbe decisamente più difficile. Eppure, molto spesso tendiamo a trascurarle, a non dedicargli le giuste attenzioni.

Il risultato sarà che ci ritroveremo ad una certa età con delle mani secche e raggrinzite. Vediamo, quindi, come prevenire efficacemente l’invecchiamento delle mani per evitare rughe e macchie della pelle.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’invecchiamento della pelle è un fatto naturale e fisiologico. Non possiamo evitarlo ma possiamo adottare dei comportamenti che potrebbero aiutarci a rallentarlo. Soprattutto per quanto riguarda le mani, l’invecchiamento potrebbe avvenire molto più velocemente. Le mani, infatti, sono degli arti che entrano molto spesso a contatto con ogni tipo di sostanza. Questo, e altri fattori, potrebbe causarne un invecchiamento precoce.

Ecco come prevenire efficacemente l’invecchiamento delle mani per evitare rughe e macchie della pelle

Le mani invecchiate sono delle mani raggrinzite, secche e con delle piccole macchie scure sulla cute. Per prendercene cura e provare a rallentarne l’invecchiamento, possiamo adottare alcuni metodi.

Prima di tutto è importantissimo lavarle con i detergenti giusti. Dunque, dovremmo prediligere detergenti delicati e lenitivi per le nostre mani che sono già abbastanza prese d’assalto da altri detergenti aggressivi (detersivo per i piatti, per i pavimenti, spray anticalcare ecc.).

Un’altra cosa importante da fare è proteggerle. Sarebbe opportuno utilizzare dei guanti ogni qual volta le mani devono entrare a contatto con delle sostanze aggressive. In questo modo le proteggeremo evitando che queste sostanze entrino a contatto con la pelle.

Crema e maschere

È importante prenderci cura delle nostre mani anche dandogli la giusta idratazione. Utilizzare creme mani specifiche e anche maschere create appositamente per l’idratazione delle mani è una buona abitudine per evitare la comparsa di rughe.

Per prevenire le macchie possiamo utilizzare delle creme a base di vitamina C che aiuterebbe a contrastare la comparsa di macchie scure. Soprattutto d’inverno, inoltre, è fondamentale aiutare le nostre mani a mantenere la giusta idratazione e protezione dal freddo. Creme a base di glicerina sono utilissime in questa stagione, ma anche ingredienti come burro di karité, olio di mandorle e olio di jojoba.

Se vogliamo creare un vero e proprio trattamento d’urto per delle mani secche e screpolate, possiamo prima di tutto fare uno scrub per eliminare le cellule morte. Dopodiché, mettiamo una consistente quantità di crema nelle mani e subito dopo mettiamo dei guanti di cotone. Possiamo lasciare agire questa maschera fai da te per tutta la notte, i guanti aiuteranno a far assorbire la crema in maggiore quantità.

Approfondimento

I consigli su cosa fare per ridare tono ed elasticità a una pelle matura.