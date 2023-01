Per le donne sopra i 65 anni c’è un modo per ridurre la mortalità. Peccato che in poche lo facciano

Per le donne sopra i 65 anni c’è un modo per ridurre la mortalità-proiezionidiborsa.it

Che le donne vivano più degli uomini è risaputo. Eppure, se anche la percentuale è a favore delle signore, potrebbe essere ancora più alta. Infatti, oltre i 65 anni, le donne potrebbero ridurre del 30% la loro mortalità. Ed ecco cosa dovrebbero fare.

In Italia, nel 2021, la speranza di vita, alla nascita, di una donna era di 84,7 anni. Per gli uomini, invece, si arriva solo a 80,1 anni. Insomma, ci sono 4,6 anni di differenza, che non è poco.

La bella notizia è che, rispetto al 2020, anno orribile causa Covid 19, questa aspettativa di vita sia cresciuta di circa 3 mesi. Gli over 65, in Italia, rappresentano una bella fetta, essendo 14 milioni, ovvero il 23% della popolazione. E, di questi, ben 7 milioni hanno più di 75 anni. Non a caso, abbiamo la popolazione più vecchia in Europa.

Ecco perché le donne potrebbero diminuire del 30% la loro mortalità, dopo i 65 anni

Bene, ma non benissimo, perché, questo dato potrebbe crescere ancora in maniera considerevole. Ad esempio, per le donne sopra i 65 anni c’è un modo per vivere più a lungo. O meglio, per ridurre la mortalità addirittura del 30%. Peccato, però, che siano in poche quelle che lo facciano.

Ad affermarlo è stato il 67° Congresso Nazionale Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), dove sono intervenuti vari esperti. Tra i dati emersi, è interessante quello uscito durante la tavola rotonda moderata dal professor Francesco Landi, che è il Presidente SIGG. Ebbene, le donne over 65 anni potrebbero diminuire la mortalità addirittura del 30%. E non si tratta solo di cure o medicine da prendere e di cosa mangiare.

Facendo così le donne potrebbero vivere più a lungo ed ecco perché non lo fanno

La ricetta, in realtà, è molto semplice. Basterebbe, infatti, fare 150 minuti a settimana di moderata attività fisica. Come ha spiegato Landri, ben 1 over 65 su 3 dedica meno tempo a questo movimento. Addirittura, si arriva al 20% di donne sopra i 65 anni che non fa nemmeno 30 minuti di attività moderata settimanale.

Purtroppo, le donne, aumentando con l’età, a differenza degli uomini, si sentono di non essere più predisposte a fare sport. Purtroppo, questo dipende anche dagli impegni che si sono assunte. Molte, ad esempio, badano ai nipotini o hanno familiari in casa da accudire. Il che riduce sensibilmente il tempo a propria disposizione.

Per le donne sopra i 65 anni c’è un modo per vivere più a lungo ed è fare sport in maniera moderata

Landi ha portato, come esempio, uno studio danese, davvero interessante per i risultati ottenuti. Ebbene, sono stati seguiti uomini e donne per 25 anni della loro vita. Con che dati? Che chi giocava a tennis allungava la propria vita di quasi 10 anni. Chi pedalava? Quasi 4. Chi nuotava o andava a correre? Più di 3 anni.

Anche in inverno si può uscire per fare una corsetta, badando bene ai trucchi per non ammalarsi. Insomma, iniziare a fare sport, anche a 65 anni, adeguandolo alla propria età e forma fisica, è la strada per vivere di più. Per non parlare del 60% di persone che sono morte, ma che potevano evitarlo con certi accorgimenti. Insomma, volere è potere, soprattutto se si tratta della nostra salute.