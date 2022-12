Sono questi i trucchi per andare a correre e camminare anche quando fa freddo e senza ammalarsi

Che errore interrompere i nostri allenamenti, all’aperto, a causa del freddo. Continuiamo la lettura di questo articolo perché con questi consigli potremo allenarci con pochi gradi e senza ammalarci. E non perdere il nostro allenamento.

Il freddo è arrivato quasi all’improvviso sostituendosi alle giornate ancora gradevoli. Del resto, siamo quasi in inverno ed è normale che arrivi un calo repentino delle temperature. Il che potrebbe scoraggiare tante persone a fare attività fisica all’aperto.

Chi ha voglia di sudare quando tutto ti invoglia a startene chiuso in casa, al calduccio? O di alzarsi, alla domenica, per andare a passeggiare, quando fuori il clima ti sconsiglia di scendere dal letto? Comprensibile da un certo punto di vista, ma che errore faremmo a non allenarci anche col freddo.

Se non uscissimo ad allenarci, rischieremmo di compromettere i traguardi raggiunti

Magari, fino al tardo novembre abbiamo fatto qualche bella passeggiata o corsetta. Con un occhio sempre alla bilancia, ma attenzione a non pesarsi nel momento sbagliato della giornata. Perché, per tanti, il peso è una vera ossessione, anche in termini di benessere. Si pensa che più si è grassi, più c’è il rischio di infarto, mentre non dipende solo da quello.

In ogni caso, indipendentemente dalle motivazioni, il freddo induce tanti ad interrompere la routine degli allenamenti. Visto che il Natale è vicino, non la scelta migliore per mantenere un peso forma ideale per affrontare i pranzi e le cene delle feste. Eppure, allenarsi con il freddo non è qualcosa ad uso esclusivo dei podisti agonisti. È qualcosa che ognuno di noi potrebbe continuare a fare, ma con le dovute prevenzioni.

Ecco cosa dovremmo indossare quando usciamo a camminare o correre col freddo

Sono questi i trucchi per andare a correre e camminare con le temperature più rigide e che ci permetteranno di non interrompere mai l’allenamento. È chiaro che uscire dall’ambiente secco che abbiamo in casa, al freddo esterno, potrebbe abbassare le nostre difese immunitarie. Lo sbalzo di temperatura è evidente, se dai 18 o 20 gradi, andiamo fuori a 3 o 4 gradi. Però, con i dovuti accorgimenti, non correremo rischi.

Per prima cosa, evitiamo di uscire bardati come se dovessimo andare al Polo Nord. Bastano pochi minuti di corsa o camminata veloce per riscaldare il nostro organismo che, se eccessivamente coperto, ne soffrirebbe. L’ideale è andare in un negozio da running e comprare una calzamaglia invernale tecnica, così come una maglietta con le stesse caratteristiche. E anche la giacca deve termoregolarizzare il nostro organismo. Tutti questi capi, meglio se aderenti.

Sono questi i trucchi per andare a correre e camminare se anche ci sono pochi gradi

Fondamentale è coprire la testa e le mani. Anche in questo caso, nel nostro negozio specializzato troveremo capi adatti all’allenamento. Non improvvisiamo, insomma, con soluzione fai da te trovate in casa. Dovremmo riscaldarci sempre, ma a maggior ragione, col freddo, è qualcosa che andrebbe sempre fatta. Mai partire a freddo o si rischiano seri infortuni.

C’è chi, poi, per problemi di lavoro o altro, riesce a correre solo alla mattina presto o alla sera. Ricordiamoci di indossare sempre qualcosa che ci identifichi alle macchine, se dovessimo attraversare strade o altro. Ad esempio, una pettorina gialla. Ovviamente, se riuscissimo a correre nelle ore “più calde”, sarebbe meglio per l’organismo. Per proteggere le mucose, più sensibili col freddo, impariamo ad inspirare solo con il naso, mentre la bocca serve solo ad espirare. Finiamo, poi, l’allenamento vicino a casa. Così, anche se sudati, potremmo raggiungere rapidamente la nostra abitazione e, soprattutto, la doccia calda che va fatta subito.