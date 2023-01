I 2 segni più saccenti dell’oroscopo oltre al Leone: alle volte sono detestabili

Un detto dice che la cultura è un bene, ma la saccenteria è un brutto vizio. Indispone chi si ha di fronte e di certo non aiuta a trovare soluzioni condivise. Non è solo una questione di astri, ma questi 3 segni hanno una tendenza indiscussa.

Avete presente quella sensazione di fastidio e nervosismo che sale sulla nostra schiena quando una persona che stiamo ascoltando si dà delle arie e vuole far vedere di sapere tutto? Di quelli, cioè, che potrebbero tranquillamente pronunciare la frase “te l’avevo detto”, tanto per intenderci, e di cui la scienza ha recentemente spiegato l’origine. Ebbene, si tratta di quelli che sono certamente i 2 segni più saccenti dell’oroscopo oltre al Leone: un vero incubo.

Il Sagittario ha l’istinto naturale per certi atteggiamenti

È ovvio che il periodo contestuale condiziona in positivo o in negativo l’umore di ciascuno di noi. Il 2023 per esempio sembra portare tanta fortuna ad alcuni. Ma i figli del segno del Sagittario sono fatti con uno stampo che potremmo definire, senza problemi, particolare. Hanno la tendenza all’egocentrismo e anche all’inquietudine. La metafora del pozzo sembra confarsi alla loro personalità: all’apparenza tutto è perfetto. Più in profondità invece si nascondono degli angoli torbidi. Sono in grado di vivere grandi avventure con la tranquillità di chi è convinto di non essere naturalmente predisposto a subire problemi.

Purtroppo per loro proprio per questa ragione si ritrovano in situazioni spesso tragicomiche, o comunque più grandi di loro. Ma il vero punto è che non sono disposti ad ammettere fino in fondo di avere sbagliato. Questo significherebbe compromettere la loro corazza. Inoltre, sono spesso convinti fino in fondo che la loro gestione è perfetta. Questo porta sarcasmo nei confronti delle iniziative altrui e una fastidiosa nota di saccenteria, che non potremo fare a meno di notare. La soluzione non è evitare il problema, oppure negarlo. L’ironia è un buon modo di fargli notare le cose. Ma portarli a cambiare idea, visto che sono convinti di avere ragione, sarà quasi impossibile. Meglio imparare a conviverci o fare a meno del loro aiuto, visto che non c’è peggior sordo di chi non vuole ascoltare.

I 2 segni più saccenti dell’oroscopo oltre al Leone: un vero incubo

Sanno essere terribili i figli dello Scorpione quando vogliono. È un segno d’acqua, e se da un lato hanno uno spirito portato per l’ascolto e la comprensione, dall’altro sono molto misteriosi. Ma attenzione, questo è solo un lato del loro carattere con molte sfaccettature. Sono molto più sicuri dei propri mezzi di quanto gli altri non direbbero. Questo ha una conseguenza: sono orgogliosi. Se sfidati, diventano saccenti. Sono perfettamente abili nel far risaltare, quando necessario, i punti più dolenti degli avversari. In questo qualcuno li definirebbe maligni.

Ma non utilizzano questo mezzo se non nelle estreme difficoltà. Se dobbiamo intavolare con loro una discussione è decisamente meglio premunirci e mantenere una soglia negoziale e permettere una via d’uscita dignitosa, eviterà inutili tensioni crescenti. È un ottimo modo per evitare anche di dovere sentire quella punta di giudizio ancora più fastidioso. Ricordiamo poi che gli Scorpione hanno un senso istintivo per la risoluzione sensata dei problemi. Non ostacoleranno mai un proposito positivo che sembra portare alla condivisione piuttosto che alla polemica.