Le pulizie di primavera sono ormai iniziate e tra queste anche quella delle grandi vetrate di porte e finestre. Un’impresa non da poco considerando che nella maggior parte dei casi si finisce per fare una fatica immensa. Infatti eliminare le macchie da specchi e vetri, spesso richiede molta fatica. In più al termine dell’operazione spesso i vetri appaiono pieni di aloni quasi come se non li avessimo mai puliti.

Ma allora come fare per far brillare i vetri in poco tempo e senza “ammazzarsi” di fatica?

Vetri e specchi brillanti senza macchie né aloni con 1 solo prodotto super economico, perfetto anche per la pulizia delle tapparelle

Tanti sono i rimedi utilizzati per la pulizia dei vetri, a partire dall’acquisto di prodotti specifici come brillantanti, ad arrivare a soluzioni fai da te come acqua e alcol o acqua e aceto. Tuttavia anche in questi casi spesso i vetri restano macchiati da aloni, in seguito all’asciugatura. E allora come fare?

Un rimedio del tutto inaspettato arriva dalla nostra cucina e sembrerebbe ottimo anche per la pulizia dei vetri della doccia ma anche delle tapparelle di casa. Stiamo parlando del più comune detersivo per i piatti, un prodotto dall’azione sgrassante e brillantante. dunque perfetto per l’eliminazione dello sporco ma anche per evitare la formazione di aloni.

La pulizia dei vetri

Per la pulizia ci occorrono una ciotola, un panno di microfibra, uno di cotone e del detersivo per i piatti.

Procedimento

In una ciotola mettere dell’acqua senza esagerare nelle dosi e riporvi all’interno un cucchino di detersivo per i piatti. Immergere il panno di microfibra, strizzare per bene e passarlo sullo specchio o sul vetro in questione. Successivamente con l’aiuto di un panno di cotone che non lasci pelucchi asciugare per bene i vetri o gli specchi.

Al termine il risultato sarà eccellente, questo metodo infatti ci permetterà di ottenere vetri e specchi brillanti e sgrassati senza nessun alone.

Alternative

Per la pulizia, un’alternativa al sapone per i piatti potrebbe essere una miscela di acqua e aceto. Un prodotto molto economico e naturale che funge anche da sgrassante.

Per l’asciugatura nel caso in cui in casa non avessimo un panno di microfibra potremmo aiutarci con della carta assorbente oppure con dei fogli di giornale, anche se nell’ultimo caso il risultato non sarà del tutto assicurato.

Dunque, vetri e specchi brillanti senza macchie ne aloni con 1 solo prodotto.

Approfondimento

Come pulire e sgrassare le tapparelle anche in plastica e le fessure in 5 minuti con 1 solo efficacissimo prodotto anche molto economico senza rovinarle