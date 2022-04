Ormai siamo tutti un po’ appassionati di fotografia. Con le nuove funzioni di Instagram, Facebook, ma anche WhatsApp, è possibile condividere, anche in tempo reale, delle fotografie scattate con il telefono o contenuti salvati precedentemente. Per i più esperti di noi, che amano condividere video, ma anche reel su Instagram, le cose poi sono ancora più facili. Si dilettano nella creazione e nella modifica dei contenuti, magari anche affidandosi a qualche applicazione gratuita per rendere ancora più belli i ricordi. Una serie di foto possono essere trasformate in fantastici video. Oppure, un video può essere accelerato o rallentato, con sottofondo musicale o utilizzando l’audio originale. Ecco non tutti sanno, però, che è possibile fare tutto questo senza scaricare nessuna app sul nostro telefonino, ma semplicemente utilizzando delle funzioni già presenti nell’IPhone. In questo modo eviteremo anche di riempire la memoria inutilmente.

Ecco come creare video inediti, di vacanze indimenticabili, usando queste 2 funzioni del nostro cellulare che quasi nessuno conosce

Se volessimo prima creare, poi salvare e condividere un piccolo video di una vacanza, un momento particolare, un ricordo felice, possiamo sfruttare una funziona automatica già presente nel nostro iPhone. Tutto quello che dobbiamo fare è entrare nel rullino foto, in album e scorrere in fondo alla schermata. Troveremo, tra i tipi di file multimediali la dicitura “live photo”. Ecco, cliccando li sopra ci appariranno delle fotografie che però non sono istantanee. Questo significa che, con questa funzione, il nostro telefono ha registrato quel momento per circa 1,5 secondi, creando quindi sei brevissimi video. Ora, selezionando i momenti che vorremmo mettere insieme, potremo creare un piccolo corto inedito da mandare ad amici e parenti. Clicchiamo sull’icona in basso a sinistra e poi su “salva come video”. Voilà, è pronto per essere condiviso anche sui social network, per un ricordo da non dimenticare.

Anche gli Android possono farlo

Questa funzione però, per chi non fosse in possesso di iPhone, è possibile averla direttamente su Instagram, anche per i più comuni Android. Una nuova funzione dell’applicazione più social de momento ci permette di creare dei reel di 30-60 secondi con video e foto messi in evidenza sul nostro profilo. Cliccando sopra uno dei cerchietti, infatti, ci compariranno una serie di azioni possibili, tra cui “converti in un reel”. Il gioco è fatto, potremo così salvarlo sul nostro cellulare e condividerlo con chi vogliamo!

