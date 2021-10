Le faccende domestiche richiedono tempo e fatica. E il lavaggio dei pavimenti è sicuramente tra le attività più fastidiose e impegnative che ci siano. Se si vuole però mantenere le superfici di casa pulite e igienizzate, e preservarle dall’usura del tempo donando un aspetto gradevole che faccia colpo su eventuali ospiti, occorre dedicarsi alla loro pulizia quotidianamente. Un costante trattamento è consigliato soprattutto nelle zone più vissute della casa, ad esempio la cucina, o in quelle più predisposte all’accumulo di batteri e sporcizia, come il bagno.

Quando i pavimenti poi sono eccessivamente sporchi e ci vuole tanto olio di gomito e pazienza affinché tornino detersi e sanificati, il quadro della situazione diviene scoraggiante. Attenzione però, per lavare e profumare anche i pavimenti più sporchi velocemente e senza fatica ecco il metodo rivoluzionario che sta conquistando tutti. Non se ne potrà più fare a meno: il lavapavimenti ad acqua.

Grazie ad esso, detergere le superfici di casa non sarà mai stato così semplice. Con facili gesti e in poco tempo è possibile ridare il tanto agognato splendore ai propri pavimenti ed avere tutto il tempo per dedicarsi ad altre attività più gradevoli ed interessanti.

I lavapavimenti ad acqua, fino a pochi anni fa, non erano alla portata di tutti a causa del loro costo elevato. Per questo motivo venivano utilizzati solo a scopo professionale. Ora invece questo elettrodomestico tanto desiderato per le sue vantaggiose caratteristiche è finalmente accessibile a molti grazie al prezzo ormai abbordabile (dai 130 ai 250 euro).

Sono apparecchi che, oltre a lavare le superfici di casa, aspirano l’acqua sporca e favoriscono l’asciugatura. In particolare, grazie all’uso dell’acqua sono in grado di fare un lavaggio vero e proprio ed intervenire efficacemente anche su pavimenti molto sporchi. Questa operazione ad esempio non è possibile con i lavapavimenti a vapore, in quanto utilizzano un panno per lavare, che, in caso di sporco importante, bisogna sostituire di continuo.

I lavapavimenti ad acqua consigliati

Bissel Crosswave Pet Pro: è il modello più venduto. Si tratta di un elettrodomestico provvisto di una spazzola multi superficie in microfibra e nylon che può lavare pavimenti duri, moquette, parquet e tappeti. Aspira, lava e asciuga e grazie ai due serbatoi di cui è dotato, mantiene l’acqua pulita e quella sporca separate. In questo modo utilizza sempre acqua pulita sulle superfici.

Kärcher FC: questo modello è dotato di due rulli separati in microfibra (lavabili a 40°) per pulire i pavimenti duri, in legno, pietra o PVC. No tappeti e moquette. Ha un sistema a due serbatoi per mantenere separate acqua sporca e acqua pulita. I detergenti vanno aggiunti nel serbatoio di acqua pulita.

Proscenic 850T Robot: si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti dalla forma rotonda. Può essere controllato tramite l’app del fornitore per usare le funzioni più avanzate, mentre per le funzioni base è possibile utilizzare i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Con l’applicazione disponibile per Android e iOS si può programmare l’orario, regolare la velocità del flusso d’acqua, monitorare il percorso di pulizia, ecc.