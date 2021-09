Indecise su quale scarpe indossare in autunno? Be’ per l’autunno 2021 ecco che vanno di moda questi bellissimi stivali che slanciano pure. E quindi sì, affronteremo la stagione delle piogge con degli stivali bellissimi. Ma quali? Perché ovviamente ce ne sono tantissimi.

Gli stivali must have

Da indossare giorno e notte sono i cuissard, gli stivali sensuali che hanno fatto impazzire tutte le star. Per l’autunno inverno infatti il maxi trend sarà gonna corta, stivali alti che superano il ginocchio e un bel pull colorato. E così il trend degli stivali alti torna sulle passerelle. Ma oltre ad essere ora un trend, in realtà lo stivale alto tende a slanciare la figura femminile, questo perché crea continuità fino alla coscia. Al contrario invece dello stivaletto midi che arriva al polpaccio e spezza in due la gamba. Quindi quando scegliamo un nuovo stivale cerchiamo sempre di fare attenzione alla linea che il nostro corpo forma con i vestiti. Cerchiamo di creare delle linee rette che non si spezzano mai.

Per l’autunno 2021 ecco che vanno di moda questi bellissimi stivali che slanciano pure

Quindi per l’autunno 2021 abbiamo detto stivali alti sopra il ginocchio, ma le passerelle cosa dicono? Le sfilate confermano e riconfermano il trend. E i modi di indossarli sono tantissimi. Con mini gonne, dress lunghi con spacchi vertiginosi, e anche con pantaloni lunghi dentro gli stivali.

Partiamo da chi decide di accorciare l’orlo e allungare lo stivale. Dior sfila con mini gonne e cuissard lisci o stringati. E completa il look con dei blazer perfetti per il ritorno in ufficio. Un altro brand che porta in passerella gli stivali alti è Etro. Il brand italiano infatti opta per dei cuissard in pelle morbida senza tacco e li abbina a pantaloncini a vita alta, dress in velluto o knitwear.

Poi c’è la sensualità sfrenata di Saint Laurent. Anthony Vaccarello disegna dei maxi stivali con il tacco che abbina sia a pantaloni lunghi sia a quelli corti, per un look veramente sensazionale. Acne Studios invece decide di foderare l’interno con della pelliccia, perfetti per un inverno rigido, mentre Coperni opta per quelli sparkling. Poi ci sono gli stivali che seguono la rigidità militare di Bottega Veneta, oppure la sensualità noir di Area e ancora il minimalismo comfy di Jil Sander.

Insomma c’è uno stivale per ogni tipo di mood: dal romantico a quello più sensuale, passando per quello più urban. E sono perfetti da abbinare con il cappotto simbolo dell’autunno 2021.

