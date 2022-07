L’anemia è una delle malattie del sangue più diffusa anche se non tutti sanno di cosa si tratta. Sostanzialmente è una condizione nella quale i globuli rossi si trovano in meno provocando un calo dell’emoglobina. Quest’ultima è molto importante perché trasporta ossigeno a tutte le nostre cellule.

Le cause possono essere diverse:

può essere dovuta ad una carenza di ferro nutrizionale, che è la causa principale di casi di anemia;

ci potrebbe essere una carenza di vitamina B12;

nelle donne si può verificare a causa del ciclo mestruale;

malattie croniche che portano ad una riduzione del ferro.

Capita quindi l’importanza che il ferro ha nel nostro corpo, dobbiamo cercare di introdurlo nelle giuste dosi nell’alimentazione. Soprattutto per chi ne è carente e soffre di anemia potrebbe ovviare a questo problema attraverso l’alimentazione. Esistono numerosi cibi che presentano, nei loro valori nutrizionali, alti livelli di ferro. Andiamo a conoscerne qualcuno.

Per l’anemia è consigliabile mangiare non solo carne rossa e broccoli ma anche questo alimento che pochi conoscono

Partendo dal presupposto che il fabbisogno giornaliero di ferro negli adulti è circa 10-12 mg per gli uomini e 20 mg per le donne, vediamo in quali cibi possiamo trarre benefici:

timo;

basilico;

cumino;

riso;

aneto;

alloro;

broccoli;

mandorle;

carne rossa.

Questi sono solo alcuni cibi che contengono buone quantità di ferro. Per l’assorbimento di ferro è indispensabile anche la vitamina C contenuta in alimenti come ad esempio le patate. Mentre cibi ricchi di calcio, come i latticini, potrebbero ridurne l’assorbimento.

Dei cibi elencati qui sopra, vediamo da più vicino un alimento di cui non se ne sente parlare molto: l’aneto.

Proprietà dell’aneto

Per l’anemia è consigliato mangiare non solo carne rossa, ma è possibile consumare anche l’aneto. È una pianta aromatica utile per insaporire le pietanze ed avrebbe numerosi benefici per la salute. La sua composizione chimica, difatti, presenta un quadro molto interessante. Questa pianta è caratterizzata dalla presenza di tanti sali minerali, tra questi c’è il ferro, manganese e potassio.

Vediamo alcune sue proprietà:

favorirebbe la digestione;

potrebbe contrastare la riduzione del ferro e ciò che ne consegue (giramenti di testa, debolezza, nausea);

presenterebbe proprietà sedative e antispasmodiche contro colite intestinali;

ha un forte presenza di antiossidanti.

Dunque l’aneto come altri alimenti, potrebbe essere molto utile non solo per la carenza di ferro ma anche per altro. Il bello dell’alimentazione è proprio questo, ogni cibo potrebbe avere un beneficio che magari neanche conosciamo. Proprio per questo è importante informarsi sempre e affidarsi a figure specializzate.

