Il mondo dell’alimentazione e della nutrizione è davvero molto vasto e affascinante. È come una sorta di ciclo, dove ogni singola cosa dipende da ciò che la segue e da ciò che la precede. Ciò che da sempre è interessato molto ai più è sapere quante calorie al giorno si dovrebbero consumare per il nostro fabbisogno. Le calorie sono un parametro che resta invariato nel tempo e non dipende da modalità di cottura, come ad esempio per le proprietà benefiche di un alimento. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Cosa sono le calorie?

Ogni alimento è caratterizzato dalla presenza di queste calorie, che indicano orientativamente quanta energia quel dato cibo fornisce al nostro organismo. Questo potere calorico dipenderà da come un alimento è composto in termini di macro e micronutrienti. I grassi daranno un apporto maggiore di calorie rispetto a carboidrati e proteine. L’unità di misura è “kcal”, che troviamo sempre scritta nell’etichetta sui valori nutrizionali. Sostanzialmente, da un punto di vista chimico, per caloria si intende la quantità di calore che riesce a riscaldare un liquido innalzandolo di un grado.

Ecco come calcolare le calorie da assumere per mantenere il peso desiderato e quali sono i cibi che ne sono più ricchi

Per fabbisogno giornaliero si intende la quantità di calorie che servono al nostro organismo per le funzioni energetiche di base (respirazione, termoregolazione, circolazione, ecc.), per lavorare o fare sport e per digerire. Questo fabbisogno varia da persona a persona, dipende molto anche dall’attività fisica che si fa nell’arco della giornata. Per capire meglio come si calcolano le kcal, vedremo una tabella di riferimento dove sono indicate delle equazioni dei LARN (delle linee guida sui valori di riferimento della dieta).

Prendiamo come esempio una sola fascia d’età che va dai 18 ai 29 anni:

Età Metabolismo basale 18-29 MB (donna)= 14,7*[peso(kg)]+496 MB (uomo)= 15,3*[peso(kg)]+679

Una volta fatto il calcolo, poi si moltiplicherà per il coefficiente LAF, che va a considerare i livelli di attività fisica. Ad esempio, negli adulti dai 18 ai 59 anni sarà 1,55 per gli uomini e 1,56 per le donne, che effettuano un’attività leggera. Se invece moderata, sarà rispettivamente 1,78 e 1,64. Ecco come calcolare le calorie da assumere per mantenere la forma fisica. Ovviamente questi sono dei valori di riferimento, per capire meglio quante calorie dovremmo introdurre è sempre bene consultare uno specialista che ci farà una visita molto più dettagliata.

Quali sono i cibi più calorici

Tra la frutta c’è il cocco (364 kcal) e le olive nere (235 kcal). Invece, riguardo agli ortaggi, nominiamo l’aglio (149 kcal). Tra i legumi, i ceci (378 kcal) e la soia (446 kcal). Infine, tra il pesce, lo sgombro (200 kcal) e, tra i latticini, il burro, con 717 kcal.

Lettura consigliata

È super consigliato questo tiramisù leggero senza uova e mascarpone preparato con un ingrediente segreto che non tutti considerano